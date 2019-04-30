Protesto contra aumento de passagem dura mais de 12 horas em Aracruz

Protesto em Aracruz contra o aumento da passagem Crédito: Fabrício de Paula Moraes

Aracruz, no Norte do Estado. Ao menos cinco pontos concentraram a população, insatisfeita com o reajuste: ES 257 (próximo à aldeia de Pau Brasil), ES 010 (na altura da Praia do Sauê), Caieiras Velha, Portal e Santa Cruz. No final da tarde desta segunda-feira (29), a manifestação contra o aumento no valor das passagens de ônibus continuava em, nodo Estado. Ao menos cinco pontos concentraram a população, insatisfeita com o reajuste:(próximo à aldeia de Pau Brasil),(na altura da Praia do Sauê), Caieiras Velha, Portal e Santa Cruz.

Iniciado por volta das 4h30, o protesto impediu a saída dos ônibus das garagens e, consequentemente, a circulação deles na cidade. O bloqueio foi feito como retaliação ao aumento de 8,73% no valor da passagem de ônibus, acumulado desde o início de fevereiro.

O valor é considerado alto em relação ao serviço prestado. “Estamos aqui porque é um absurdo, é muito caro. Principalmente se consideramos que os ônibus são velhos, tem mau cheiro e estão sempre lotados. É um preço muito alto pela precariedade do transporte”, defendeu a recepcionista Larissa Vicente, de 19 anos.

Uma das responsáveis pela prestação do serviço de transporte público no município, a Expresso Aracruz disse que o reajuste é calculado pelo conselho tarifário, que acompanha os custos de operação. A empresa disse estar de olho no protesto. Procurada, a outra concessionária, Cordial Viação e Turismo, não retornou aos contatos feitos durante a tarde desta segunda-feira (29).

CONFUSÃO EM SANTA CRUZ

Polícia Militar entraram em conflito no distrito de Aracruz. Com a finalidade de dispersar as pessoas e liberar a rodovia ES 010, foram usados gás de pimenta e balas de borracha. De acordo com manifestantes, grávidas e crianças estavam no local e teve quem precisou ser levado a hospitais da região. Por volta das 16h, manifestantes e agentes daentraram em conflito no distrito de Aracruz. Com a finalidade de dispersar as pessoas e liberar a rodovia ES 010, foram usados gás de pimenta e balas de borracha. De acordo com manifestantes, grávidas e crianças estavam no local e teve quem precisou ser levado a hospitais da região.

EXPLICAÇÃO DA PM

Por meio de nota, a assessoria da PM informou que, após tentativas de negociação, julgou-se necessário o uso de força moderada, com materiais não letais, já que os manifestantes se recusaram a desobstruir as vias, que estão interditadas desde a madrugada desta segunda-feira (29), causando transtornos à população.

PREFEITURA EXIGE DESOBSTRUÇÃO

No final da tarde, a Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos (Setrans), divulgou um comunicado no qual informava sobre a necessidade de imediato desbloqueio das rodovias ES 257 e ES 010, bem como das saídas das garagens das concessionárias Expresso Aracruz e Cordial Transporte e Turismo, sob pena de R$ 50 mil.

POSSÍVEL REDUÇÃO