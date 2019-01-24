Programação especial de verão promete agitar Colatina

E não para por aí! Aqueles que participarem das ações nas próximas quintas-feiras vão concorrer a cerca de 2 mil brindes, entre eles: guarda-sóis, cadeiras, coolers, garrafinhas e viseiras. Além de terem à disposição água e frutas para conseguir curtir toda a programação. Quem quiser, pode levar assentos e cangas para curtir os shows sentado no gramado.

Para as outras “Quintas de Verão” já estão confirmados os shows dos cantores Leony Diall (31) e Cacique Leão (7). Nesses dias, os colatinenses também poderão contar com um alongamento antes da aula de zumba. Apenas a apresentação da última quinta-feira (14) ainda não foi definida. A ação é realizada pela TV Gazeta Noroeste e pela Rádio Litoral Noroeste, em parceria com a Prefeitura de Colatina.