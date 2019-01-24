Programação especial de verão promete agitar Colatina

Durante as próximas quatro quintas-feiras, os moradores de Colatina, no Noroeste do Estado, poderão contar com uma programação especial: as “Quintas de Verão”. Ao ar livre, a primeira edição do evento acontecerá na Avenida Beira Rio (Avenida Senador Moacyr Dalla), nos dias 24 e 31 de janeiro, e 7 e 14 de fevereiro – sempre entre as 18h30 e 21h30.
Na estreia será dada uma aula de zumba. Após 30 minutinhos de descanso, às 20h, a população vai poder aproveitar o show da cantora Paula Cassaro. Outras brincadeiras como roleta e golzinho também estão previstas. Durante a noite, quem quiser ainda pode checar como anda a saúde, medindo a pressão e o índice de massa corporal (IMC).
E não para por aí! Aqueles que participarem das ações nas próximas quintas-feiras vão concorrer a cerca de 2 mil brindes, entre eles: guarda-sóis, cadeiras, coolers, garrafinhas e viseiras. Além de terem à disposição água e frutas para conseguir curtir toda a programação. Quem quiser, pode levar assentos e cangas para curtir os shows sentado no gramado.
Para as outras “Quintas de Verão” já estão confirmados os shows dos cantores Leony Diall (31) e Cacique Leão (7). Nesses dias, os colatinenses também poderão contar com um alongamento antes da aula de zumba. Apenas a apresentação da última quinta-feira (14) ainda não foi definida. A ação é realizada pela TV Gazeta Noroeste e pela Rádio Litoral Noroeste, em parceria com a Prefeitura de Colatina.