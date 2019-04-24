PRF flagra caminhão com 39 toneladas de excesso de peso em Linhares

Um caminhão com 39 toneladas acima do peso permitido e outros veículos também com excesso de peso foram flagrados pelano km 153 da BR 101, em, na noite desta terça-feira (23). Os veículos foram autuados e retidos para a baldeação da carga excessiva.

A PRF afirma que durante o comando de peso realizado por agentes em Linhares, veículos com irregularidades no transporte remunerado de cargas foram abordados. O caso que mais chamou atenção durante a vistoria foi um caminhão modelo Volvo, com carga de granito e 39 toneladas de excesso, além de outras irregularidades pontuadas no sistema de amarração da carga.

O caminhão e outros veículos flagrados, que não foram listados pela PRF, foram autuados e retidos para transbordo do peso excedente. A PRF adverte ainda que o trânsito de caminhões com excesso de peso é uma das principais causas de dano à malha viária no Brasil, e compromete o correto funcionamento do sistema de freios do veículo, o que aumenta o risco de acidentes graves nas rodovias federais.