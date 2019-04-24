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BR 101

PRF flagra caminhão com 39 toneladas de excesso de peso em Linhares

Durante comando de peso, outros veículos também foram flagrados e apreendidos por excesso de peso na BR 101

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 15:32

Publicado em 

24 abr 2019 às 15:32
Caminhão apreendido pela PRF tinha 39 toneladas a mais que o peso permitido Crédito: Divulgação/PRF
Um caminhão com 39 toneladas acima do peso permitido e outros veículos também com excesso de peso foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 153 da BR 101, em Linhares, na noite desta terça-feira (23). Os veículos foram autuados e retidos para a baldeação da carga excessiva.
A PRF afirma que durante o comando de peso realizado por agentes em Linhares, veículos com irregularidades no transporte remunerado de cargas foram abordados. O caso que mais chamou atenção durante a vistoria foi um caminhão modelo Volvo, com carga de granito e 39 toneladas de excesso, além de outras irregularidades pontuadas no sistema de amarração da carga.
> Falta clareza na sinalização sobre o tráfego de carretas em Vitória
O caminhão e outros veículos flagrados, que não foram listados pela PRF, foram autuados e retidos para transbordo do peso excedente. A PRF adverte ainda que o trânsito de caminhões com excesso de peso é uma das principais causas de dano à malha viária no Brasil, e compromete o correto funcionamento do sistema de freios do veículo, o que aumenta o risco de acidentes graves nas rodovias federais.
 

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