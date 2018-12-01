Prefeitura de Colatina vai gastar R$ 170 mil com enfeites de Natal

Decoração de Natal em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, chamou atenção dos moradores pelo valor gasto pela prefeitura na contratação de uma empresa especializada para realizar o serviço que deverá custar R$ 170 mil aos cofres públicos. A decoração natalina em, no Noroeste do Estado, chamou atenção dos moradores pelo valor gasto pela prefeitura na contratação de uma empresa especializada para realizar o serviço que deverá custar R$ 170 mil aos cofres públicos.

Dentre os itens da decoração, que já começaram a ser instalados no Centro da cidade, estão cinco bolas de Natal grandes que custarão R$ 93.600,00; 560 snowfalls (nevascas) no valor total de R$ 36.400,00; dois pinheiros iluminados no valor de R$ 25.400,00; dois pares de estrelas grandes de R$ 10.200,00 e recobrimento dos caules dos coqueiros no valor de R$ 4.400,00.

A empresa Estelar Iluminação LTDA EPP venceu a licitação realizada através da modalidade de pregão presencial e assinou o contrato com a prefeitura no início do mês de novembro.

O valor da decoração, gerou polêmica entre os colatinenses. A aposentada Tereza Altoé disse que os enfeites ficaram muito bonitos, mas custaram caro.

"Nunca teve decoração igual a deste ano. Vai ser muito lindo e diferente, mas não tinha a necessidade de ser desse tamanho não, por conta do valor", disse.

O vendedor Douglas Silva informou que o município merece o investimento, mas é preciso ver as prioridades. "Acho que têm outras coisas que precisam de prioridade, mas tem os dois termos. Colatina merece muito investimento em muita coisa e merece também ser vista por algum outro lado. Tem os dois lados da moeda", disse.

Já a estudante Juliana Fioret achou a decoração muito exagerada e que o dinheiro poderia ser investido em outras áreas, como saúde e educação.

"Está muito exagerada. Acho que a gente tem que investir mais em educação e saúde. Decoração é bonita, mas não é uma coisa que vai ter um retorno pra gente futuramente. É só foto e beleza", disse.

COMÉRCIO

Em entrevista à TV Gazeta Noroeste, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli informou que o valor está incluído para a toda a programação de Natal no município e pode atrair o comércio.

"São árvores de natal e o globos que estão sendo usados na Europa e em outros lugares. Então, estamos colocando Colatina no desenvolvimento. Nós queremos uma cidade bonita. Se a gente não fizer uma cidade bonita no Natal, se não atrair, o comércio não tem o movimento que ele espera. Quando gera o Natal e o comércio movimenta, isso traz o retorno", disse.

Sobre os questionamentos por conta do valor gasto com a decoração, o prefeito disse que sabe da existência de outras prioridades no município, mas o dinheiro estava previsto para o investimento no Natal.