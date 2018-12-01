Prefeitura de Colatina vai gastar R$ 170 mil com enfeites de Natal

A decoração natalina em Colatina, no Noroeste do Estado, chamou atenção dos moradores pelo valor gasto pela prefeitura na contratação de uma empresa especializada para realizar o serviço que deverá custar R$ 170 mil aos cofres públicos.
Dentre os itens da decoração, que já começaram a ser instalados no Centro da cidade, estão cinco bolas de Natal grandes que custarão R$ 93.600,00; 560 snowfalls (nevascas) no valor total de R$ 36.400,00; dois pinheiros iluminados no valor de R$ 25.400,00; dois pares de estrelas grandes de R$ 10.200,00 e recobrimento dos caules dos coqueiros no valor de R$ 4.400,00.
A empresa Estelar Iluminação LTDA EPP venceu a licitação realizada através da modalidade de pregão presencial e assinou o contrato com a prefeitura no início do mês de novembro.
O valor da decoração, gerou polêmica entre os colatinenses. A aposentada Tereza Altoé disse que os enfeites ficaram muito bonitos, mas custaram caro.
"Nunca teve decoração igual a deste ano. Vai ser muito lindo e diferente, mas não tinha a necessidade de ser desse tamanho não, por conta do valor", disse.
O vendedor Douglas Silva informou que o município merece o investimento, mas é preciso ver as prioridades. "Acho que têm outras coisas que precisam de prioridade, mas tem os dois termos. Colatina merece muito investimento em muita coisa e merece também ser vista por algum outro lado. Tem os dois lados da moeda", disse.
Já a estudante Juliana Fioret achou a decoração muito exagerada e que o dinheiro poderia ser investido em outras áreas, como saúde e educação.
"Está muito exagerada. Acho que a gente tem que investir mais em educação e saúde. Decoração é bonita, mas não é uma coisa que vai ter um retorno pra gente futuramente. É só foto e beleza", disse.
COMÉRCIO
Em entrevista à TV Gazeta Noroeste, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli informou que o valor está incluído para a toda a programação de Natal no município e pode atrair o comércio.
"São árvores de natal e o globos que estão sendo usados na Europa e em outros lugares. Então, estamos colocando Colatina no desenvolvimento. Nós queremos uma cidade bonita. Se a gente não fizer uma cidade bonita no Natal, se não atrair, o comércio não tem o movimento que ele espera. Quando gera o Natal e o comércio movimenta, isso traz o retorno", disse.
Sobre os questionamentos por conta do valor gasto com a decoração, o prefeito disse que sabe da existência de outras prioridades no município, mas o dinheiro estava previsto para o investimento no Natal.
"Eu sei que tem outras necessidades, mas o dinheiro do Natal é do Natal, o da saúde é da saúde e o da obra é da obra. O valor é bem menor do que o de um carnaval e envolve toda população e toda criança. Se a gente for dividir pela população, o gasto sai pouco mais de R$ 1,00 praticamente para cada pessoa. Vamos também fazer um mutirão de 100 pessoas, todos os voluntários, para decorar a cidade todinha, mas não vamos mexer na parte elétrica. Vamos envolver uma população de 130 mil habitantes que no Natal tem uma população flutuante de mais de 200 mil pessoas, de acordo com a estatística que o comércio nos passa", finalizou.