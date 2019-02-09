Prefeito de Colatina rouba a cena (de novo) e entra na capoeira

Famoso por protagonizar cenas inusitadas, o Prefeito de Colatina estrelou em mais um vídeo, gravado na noite dessa quinta-feira (7). Desta vez, Sérgio Meneguelli (PMDB) entrou em uma roda de capoeira formada no calçadão da Avenida Beira Rio, durante o evento Quintas de Verão. Ao som do grupo Malungos, ele dançou com um homem e com uma menina.
A participação inusitada durou cerca de 40 segundos, tempo suficiente para arrancar risadas de crianças e adultos que assistiam à apresentação. Pelo microfone, o prefeito foi encorajado e até elogiado pelos movimentos – apesar de ter caído rapidamente no chão em dois momentos. A atração de capoeira aconteceu entre as 20h e 20h20.
VEJA VÍDEO
Esta foi a terceira noite das Quintas de Verão, evento que tem oferecido atividades físicas, apresentações musicais e serviços básicos de saúde para os colatinenses, na área de lazer ao lado do Rio Doce, todas as quintas-feiras. A programação especial terá sua última noite na próxima semana.
DANÇA INTERNACIONAL
Um dos últimos sucessos na web de Sérgio Meneguelli (PMDB) aconteceu em agosto do ano passado. Em uma praça da cidade de Boston, no Estados Unidos, ele dançou uma música do cantor Bruno Mars. A apresentação improvisada aconteceu após ter palestrado durante conferência na Universidade de Harvard.
ACOMPANHADO
Cerca de cinco meses antes da dança em território estadunidense, o Prefeito de Colatina havia dançado uma música dos Beatles, durante um evento da Secretaria de Estado de Esportes em Vitória. Na ocasião, o então governador Paulo Hartung (PMDB) também entrou na brincadeira.