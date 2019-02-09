Prefeito de Colatina rouba a cena (de novo) e entra na capoeira

Famoso por protagonizar cenas inusitadas, o Prefeito deestrelou em mais um vídeo, gravado na noite dessa quinta-feira (7). Desta vez, Sérgio Meneguelli (PMDB) entrou em uma roda de capoeira formada no calçadão da Avenida Beira Rio, durante o evento Quintas de Verão. Ao som do grupo Malungos, ele dançou com um homem e com uma menina.