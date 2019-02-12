Prefeito de Colatina mantém suspensão de repasse a escolas de samba

Diferentemente do que aconteceu no ano passado, quando a Prefeitura de Colatina cancelou totalmente as festividades de carnaval, quem estiver na cidade este ano poderá cair na folia. Seguindo o calendário oficial, entre os próximos dias 2 e 5 de março, a área de lazer da Avenida Beira Rio será palco de atrações musicais, sempre a partir das 19h.
O novo modelo de programação mantém a suspensão do repasse às escolas de samba da cidade, mas passa a ter apresentações de bandas, cantores e Djs. Prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (PMDB), explicou a mudança. “Desta forma, vamos manter a economia de aproximadamente R$ 280 mil, ao mesmo tempo em que oferecemos uma alternativa de diversão”, disse.
A ideia, segundo ele, é aproveitar equipamentos que a cidade já possui, como tendas e caixas de som, e buscar parcerias para o restante. “No máximo, gastaremos R$ 20 mil”, garantiu Meneguelli. Como forma de incentivar a participação da população, haverá também um prêmio em dinheiro, ainda sem valor definido, para o melhor bloquinho da cidade.
INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO
Neste ano, todo o dinheiro economizado do repasse (cerca de R$ 280 mil) servirá para reformar a Escola Municipal Fazenda Pinotti, localizada na zona rural de Colatina. De acordo com a prefeitura, a licitação já foi feita e pessoas já estão trabalhando no local. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final do próximo mês de maio.
“A escola existia desde 2015, mas estava em situação muito precária. Se não fizéssemos nada a respeito, as crianças teriam que acordar às 5h para estar nas escolas mais próximas às 7h, horário em que começam as aulas”, defendeu Meneguelli. No ano passado, o valor economizado foi usado para compra de remédios e reforma de dois postos de saúde.
PERDA EM CULTURA
Em 2017, seis escolas de samba desfilaram em Colatina: Unidos de Ayrton Senna, Império de São Silvano, Unidos do Perpétuo Socorro, Mocidade Vista da Serra, Unidos de Colatina Velha e Acadêmicos de São Vicente. Segundo a prefeitura, cada uma recebeu cerca de R$ 30 mil, totalizando aproximadamente R$ 180 mil gastos apenas com repasses.
Para Luíz Henrique Marcelino, presidente da Acadêmicos de São Vicente, última escola campeã, muitos têm o entendimento errado sobre esses valores. “As pessoas não pensam na energia que a gente gasta com uma máquina de costura ligada o dia inteiro, por exemplo. As escolas não ficam com esse dinheiro. Muito pelo contrário, elas gastam bem mais”, contou.
Além da frustração causada à comunidade, Luíz Henrique acredita em outras duas grandes perdas: cultural e econômica. “O comércio de tecido e de acessórios faturava mais nesta época, os hotéis da região ficavam cheios e o turismo aumentava. Com os desfiles, que já eram uma tradição cultural, a cidade arrecadava mais do que gastava”, disse.
AVALIAÇÃO
No ano passado, a população de Colatina se dividiu quando a prefeitura anunciou que não haveria desfiles das escolas de samba. Um ano depois, com a mesma posição mantida por parte do executivo municipal, os colatinenses continuam sem ter uma opinião unânime.
A confeiteira Maria dos Anjos é uma das pessoas que relembra com carinho o antigo carnaval da cidade. “Ter música e bandas é bacana, mas as escolas fazem falta. Elas deixavam tudo mais bonito. Era uma diversão para o povo. Acho que tinha que ter”, comentou.
Já para a dona de casa Jaqueline Guimarães a mudança na finalidade da verba municipal é benéfica. “Acho que está certo investir mais em saúde e educação. Quem quiser aproveitar o carnaval também vai conseguir com a programação na Avenida Beira Rio”, opinou.
FUTURO
De acordo com Sérgio Meneguelli (PMDB), é possível que os desfiles voltem a acontecer em 2020. “Ano passado não tivemos nada, e agora já vamos ter essa programação especial. Ano que vem, pode ser que as escolas desfilem novamente. Este pelo menos é o desejo da prefeitura. Queremos sempre oferecer mais cultura para as pessoas”, revelou.
Apesar da afirmação, Luíz Henrique, que desfilou pela primeira vez na Acadêmicos de São Vicente há 45 anos, não está confiante. “Acho difícil isso acontecer. E mesmo que os desfiles voltem, esse vácuo destes dois anos vai ficar para sempre. É um grande pedaço da minha vida que parou de acontecer”, lamentou.