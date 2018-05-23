Polícia não tem indícios de participação de pastora na morte dos filhos

A investigação da Polícia Civil sobre a tragédia em Linhares não encontrou indícios de participação da pastora Juliana Salles - mãe dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, 6 - no crime que motivou a morte das crianças no dia 21 de abril. A informação foi passada pelo delegado André Jaretta Ardison, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta terça-feira (23).

A mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, ficou muito abalada e precisou ser amparada durante o enterro dos filhos Crédito: Carlos Alberto Silva

Ele explicou que, pela investigação feita até o momento, "não há qualquer indício de envolvimento, participação ou conivência" da mãe dos meninos com o crime.

Your browser does not support the audio element. Polícia não tem indícios de participação de pastora na mote dos filhos

Por esses motivos, a força-tarefa responsável pela investigação não deve ouvir a pastora outra vez. "Não há previsão de ser ouvida novamente", afirmou Jaretta.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, também descartou o envolvimento de Juliana no crime que ele classificou como "pavoroso". "Não tem nenhum tipo de envolvimento. Isso está descartado", garantiu.

CELULAR

No dia 28 de abril, a Justiça determinou a quebra de sigilo telefônico da pastora Juliana Salles e do marido dela, George Alves, que, segundo a polícia, estuprou, agrediu e ateou fogo nas duas crianças vivas.