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Tragédia em Linhares

Polícia não tem indícios de participação de pastora na morte dos filhos

Delegado afasta possibilidade de envolvimento de Juliana Salles no crime

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 15:17
A investigação da Polícia Civil sobre a tragédia em Linhares não encontrou indícios de participação da pastora Juliana Salles - mãe dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, 6 - no crime que motivou a morte das crianças no dia 21 de abril. A informação foi passada pelo delegado André Jaretta Ardison, titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta terça-feira (23).
A mãe das crianças, a pastora Juliana Salles, ficou muito abalada e precisou ser amparada durante o enterro dos filhos Crédito: Carlos Alberto Silva
Ele explicou que, pela investigação feita até o momento, "não há qualquer indício de envolvimento, participação ou conivência" da mãe dos meninos com o crime.
Polícia não tem indícios de participação de pastora na mote dos filhos
Por esses motivos, a força-tarefa responsável pela investigação não deve ouvir a pastora outra vez. "Não há previsão de ser ouvida novamente", afirmou Jaretta.
O secretário de Estado de Segurança Pública, Nylton Rodrigues, também descartou o envolvimento de Juliana no crime que ele classificou como "pavoroso". "Não tem nenhum tipo de envolvimento. Isso está descartado", garantiu.
CELULAR
No dia 28 de abril, a Justiça determinou a quebra de sigilo telefônico da pastora Juliana Salles e do marido dela, George Alves, que, segundo a polícia, estuprou, agrediu e ateou fogo nas duas crianças vivas.
O conteúdo das mensagens trocadas pelo casal, entretanto, não tem relação com o crime que vitimou os dois meninos. "A análise das conversas está em fase final e não trouxe nenhum elemento de destaque com relação ao crime do dia 21", afirmou o delegado André Jaretta Ardison.

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