Polícia investiga denúncias contra asilo em Colatina

A Polícia Civil está investigando denúncias de maus-tratos a idosos e de empréstimos irregulares feitos em nome deles, sem autorização dos responsáveis, pela Casa de Repouso Gonçalves, que fica em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O inquérito foi instaurado neste mês, na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) da cidade.
Responsável pelo caso, a delegada Jaciely Favoretti Souza informou apenas que a investigação está em um estágio inicial e que ainda não há previsão de ser concluída. O trabalho da PC começou após uma solicitação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), que recebeu a denúncia contra o centro de acolhimento, popularmente conhecido como Lar Pai Abraão.
O QUE DIZ O ASILO
O advogado de defesa da instituição, Diego Schimitbergue, garantiu que não há nenhuma irregularidade na Casa de Repouso Gonçalves e que a denúncia, baseada em informações inverídicas, segundo ele, teria sido feita por uma ex-funcionária insatisfeita com a demissão.
Além disso, ele informou que a responsável pela unidade deixou a gestão do local de forma voluntária, a fim de não ser acusada de tentar atrapalhar as investigações. O lar, atualmente, está sob responsabilidade da mãe da antiga gestora. "A instituição e os funcionários contribuem com a Justiça", finalizou.