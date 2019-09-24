Polícia investiga denúncias contra asilo em Colatina

Responsável pelo caso, a delegada Jaciely Favoretti Souza informou apenas que a investigação está em um estágio inicial e que ainda não há previsão de ser concluída. O trabalho da PC começou após uma solicitação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (), que recebeu a denúncia contra o centro de acolhimento, popularmente conhecido como Lar Pai Abraão.