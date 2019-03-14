Passagem de ônibus em Colatina vai subir para R$ 3

A partir do próximo dia 30 de março, quem faz uso do transporte público em Colatina, no Noroeste do Estado, vai precisar separar algumas moedas extras. Isso porque na manhã desta terça-feira (20), a Prefeitura publicou um decreto que prevê o reajuste de 5,26% nas passagens de todos os tipos de ônibus que circulam pela cidade.
De acordo com o documento, a tarifa do ônibus convencional passa de R$2,85 para R$3,00; enquanto a dos ônibus executivos sobem de R$ 4,00 para R$ 4,20. Os interurbanos também ficarão mais caros: antes R$ 4,25, passarão a custar R$ 4,50. O sistema de integração e o desconto de 50% para estudantes seguirá com igual funcionamento.
Nos próximos dez dias, os ônibus do Consórcio Noroeste, que presta serviço de transporte público em Colatina, devem circular com cartazes informando a população sobre os reajustes. Em nota, a empresa afirmou que os novos valores não mantêm o equilíbrio econômico-financeiro e que as medidas a serem tomadas ainda estão sob análise.
ENTENDA O IMPASSE
O decreto é resultado da falta de acordo entre a Prefeitura de Colatina e o Consórcio Noroeste, que se reuniram pela primeira vez para discutir o reajuste no dia 30 de janeiro deste ano. Uma segunda reunião, no dia 22 de fevereiro, foi cancelada a pedido da administração municipal e a terceira aconteceu na semana passada.
No primeiro encontro, a empresa propôs um aumento de R$ 0,35, que foi analisado e recusado pelo Executivo Municipal. Já na última reunião, a Prefeitura sugeriu o reajuste de R$ 0,15. Em contraproposta, o Consórcio disse que aceitaria, se 5% da frota fossem retiradas das ruas. O que, por sua vez, foi recusado pelo município.
Nesta segunda-feira (18), o decreto passou pelo crivo do Conselho Tarifário, que concordou com o reajuste proposto pela Prefeitura de Colatina. Agora, já com o documento publicado, a empresa prestadora de serviços pode entrar na Justiça, com uma ação judicial contra o município, na tentativa de conseguir um novo aumento no valor das passagens.