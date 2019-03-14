Passagem de ônibus em Colatina vai subir para R$ 3

Ônibus municipais de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, vai precisar separar algumas moedas extras. Isso porque na manhã desta terça-feira (20), a Prefeitura publicou um decreto que prevê o reajuste de 5,26% nas passagens de todos os tipos de ônibus que circulam pela cidade. A partir do próximo dia 30 de março, quem faz uso do transporte público em, nodo Estado, vai precisar separar algumas moedas extras. Isso porque na manhã desta terça-feira (20), a Prefeitura publicou um decreto que prevê o reajuste de 5,26% nas passagens de todos os tipos de ônibus que circulam pela cidade.

De acordo com o documento, a tarifa do ônibus convencional passa de R$2,85 para R$3,00; enquanto a dos ônibus executivos sobem de R$ 4,00 para R$ 4,20. Os interurbanos também ficarão mais caros: antes R$ 4,25, passarão a custar R$ 4,50. O sistema de integração e o desconto de 50% para estudantes seguirá com igual funcionamento.

Nos próximos dez dias, os ônibus do Consórcio Noroeste, que presta serviço de transporte público em Colatina, devem circular com cartazes informando a população sobre os reajustes. Em nota, a empresa afirmou que os novos valores não mantêm o equilíbrio econômico-financeiro e que as medidas a serem tomadas ainda estão sob análise.

ENTENDA O IMPASSE

O decreto é resultado da falta de acordo entre a Prefeitura de Colatina e o Consórcio Noroeste, que se reuniram pela primeira vez para discutir o reajuste no dia 30 de janeiro deste ano. Uma segunda reunião, no dia 22 de fevereiro, foi cancelada a pedido da administração municipal e a terceira aconteceu na semana passada.

No primeiro encontro, a empresa propôs um aumento de R$ 0,35, que foi analisado e recusado pelo Executivo Municipal. Já na última reunião, a Prefeitura sugeriu o reajuste de R$ 0,15. Em contraproposta, o Consórcio disse que aceitaria, se 5% da frota fossem retiradas das ruas. O que, por sua vez, foi recusado pelo município.