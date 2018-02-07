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Pai e filho morrem em acidente na ES 245 em Rio Bananal

A caminhonete das vítimas caiu em uma represa ao lado da rodovia na tarde desta terça-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:58

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:58

Pai e filho morrem em acidente na ES 245 em Rio Bananal Crédito: Internauta | Gazeta Online
Pai e filho morreram em um acidente na ES 245, em Rio Bananal, Norte do Estado, no trecho que liga a localidade de São Jorge do Tiradentes a Novo Brasil, distrito de Governador Lindenberg. Os dois estavam em uma caminhonete, que caiu em uma represa ao lado da rodovia. A cabine do veículo ficou submersa.
O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (6), por volta de 14h30. De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo caiu em uma ribanceira após capotar na pista. A Polícia Militar esteve no local e constatou o óbito das duas vítimas. A perícia foi acionada.
As vítimas são o agricultor Everaldo Schimith Bergue, 51 anos, e o filho Alan Schimith, 19. Segundo testemunhas, outras duas pessoas estavam na caminhonete: o outro filho de Everaldo, Ader Schimith; e uma mulher. Ambos foram socorridos pela ambulância da Saúde de Rio Bananal com a ajuda de moradores da região. Apenas a mulher deu entrada no hospital de Rio Bananal e já foi liberada.
Sobre o acidente, as testemunhas contaram que Everaldo dirigia a caminhonete. Ele teria perdido o controle da direção. Os corpos foram recolhidos pela perícia e serão encaminhados para o Serviço Médico Legal de Linhares.

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