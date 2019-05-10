Estradas

Pai e filho morrem em acidente na ES 080 em Colatina

Carro atingiu a moto em que os dois estavam; Jeferson morreu no local e Adenilson morreu nesta sexta-feira (10)

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 20:16

A colisão foi entre uma moto e um veículo S10 por volta das 20h40 desta quinta-feira (9) Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Pai e filho, Adenilson Rodrigues Coelho (45 anos) e Jeferson Castelan Coelho (22 anos) morreram após um acidente na ES 080, em Colatina. De moto, os dois estavam trafegando na rodovia quando um carro atingiu a traseira. O jovem morreu no local, mas o pai chegou a ser levado com vida ao Hospital Sílvio Avidos, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta sexta-feira (10).
A colisão aconteceu por volta das 20h40 dessa quinta-feira (9), na altura do km 160, na Zona Rural de Colatina, no Noroeste do Estado. Com a força do impacto, o pai e o filho foram arremessados ao chão. A motocicleta ficou presa no para-choque da caminhonete. Acionada, a Polícia Militar constatou o óbito de Jeferson e levou Adenilson até o pronto-socorro.
Ainda no local do acidente, um médico que passava pela ES 080 prestou os primeiros socorros. De acordo com o motorista do carro, ele havia saído de Colatina com destino a São Domingos do Norte e não viu a moto, que estaria com as luzes de alerta (farol e lanterna) apagadas. Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.
Na manhã desta sexta-feira (10), Adenilson foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, mesmo lugar para o qual o filho Jeferson havia sido levado na noite anterior. Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o condutor do carro prestou depoimento e foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais Outras (Dipo) da cidade.

