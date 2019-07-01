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Obras em trecho da BR 259 em Colatina estão paradas há 10 anos

Conhecido como "elefante branco do Noroeste", trecho acumula sequência de promessas não cumpridas. A última previsão do Dnit era retomar os trabalhos no primeiro semestre
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:46

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:46

Iniciadas há dez anos, obras no km 28 da BR 259, em Colatina, continuam paradas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Começou em 2009 e ainda não terminou: este é o estado das obras no quilômetro 28 da BR 259, que fica em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A última previsão dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que os trabalhos de contenção fossem iniciados no primeiro semestre deste ano — o que não aconteceu.
Consequentemente, um desvio finalizado há quase dez anos para suavizar uma curva perigosa, que teve um custo total de R$ 7,6 milhões, continua inutilizado por quem passa pela rodovia federal. O motivo é uma encosta localizada ao lado da via e que oferece risco aos motoristas por causa de possíveis deslizamentos.
Para conter a estrutura rochosa, o Dnit afirmou que precisariam ser gastos mais R$ 20,4 milhões, segundo um anteprojeto apresentado em maio de 2018 pela empresa contratada. Em setembro, o órgão responsável pela rodovia deu como prazo o primeiro semestre deste ano para que os trabalhos fossem retomados. Já a conclusão aconteceria em 12 meses.
Iniciadas há dez anos, obras no km 28 da BR 259, em Colatina, continuam paradas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
ATRASO ATRÁS DE ATRASO
Só nos últimos dois anos foram três prazos não cumpridos pelo Dnit. Em 2017, o órgão responsável pela manutenção da rodovia federal prometeu que retomaria, naquele mesmo ano, os trabalhos no km 28. Depois, em fevereiro de 2018, o prazo foi adiado para o mês de dezembro seguinte.
Quando a data não foi cumprida, o Dnit voltou a ser acionado e afirmou que a empresa contratada havia apresentado um anteprojeto e que um projeto técnico ainda precisava ser confeccionado e aprovado. As obras seriam retomadas no primeiro semestre deste ano e finalizadas até julho de 2020.
O "ELEFANTE BRANCO DO NOROESTE"
Localizado próximo ao distrito de Baunilha, o desvio feito entre os km 26,3 e 28,7 da BR 259 foi apelidado de "elefante branco do Noroeste" entre os motoristas. Além do novo traçado na chamada "curva assassina", o projeto também previa a construção da terceira faixa, tudo com um custo de R$ 4 milhões.
Iniciadas há dez anos, obras no km 28 da BR 259, em Colatina, continuam paradas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
A concepção do plano, porém, não levou em conta o deslizamento das pedras da encosta, que ficou sem estabilidade. Apesar do erro, o valor previsto da obra aumentou em 90% e chegou aos R$ 7,6 milhões. Agora, para reparar o equívoco e conter o paredão de rocha, serão necessários mais R$ 20,4 milhões.
JUSTIÇA ACIONADA
O atraso na entrega do desvio já foi alvo de duas ações na Justiça. Desde março de 2017, o Ministério Público do Federal (MPF) acompanha a situação por meio de um interventor, que envia relatórios periodicamente sobre os planos de ações adotados. O Dnit também foi intimado a liberar R$ 36,7 milhões do orçamento deste ano para finalizar a obras na BR 259.
Iniciadas há dez anos, obras no km 28 da BR 259, em Colatina, continuam paradas Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
SEM NOVO PRAZO, SEM RESPOSTAS
Enquanto as obras não são retomadas, quem passa pelo km 28 da BR 259, em Colatina, continua trafegando pela pista mais sinuosa e enfrentando buracos e desníveis no asfalto. O Gazeta Online buscou esclarecimentos junto ao Dnit, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. 

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