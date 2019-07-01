Obras em trecho da BR 259 em Colatina estão paradas há 10 anos

Começou em 2009 e ainda não terminou: este é o estado das obras no quilômetro 28 da BR 259, que fica em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A última previsão dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é que os trabalhos de contenção fossem iniciados no primeiro semestre deste ano — o que não aconteceu.
Consequentemente, um desvio finalizado há quase dez anos para suavizar uma curva perigosa, que teve um custo total de R$ 7,6 milhões, continua inutilizado por quem passa pela rodovia federal. O motivo é uma encosta localizada ao lado da via e que oferece risco aos motoristas por causa de possíveis deslizamentos.
Para conter a estrutura rochosa, o Dnit afirmou que precisariam ser gastos mais R$ 20,4 milhões, segundo um anteprojeto apresentado em maio de 2018 pela empresa contratada. Em setembro, o órgão responsável pela rodovia deu como prazo o primeiro semestre deste ano para que os trabalhos fossem retomados. Já a conclusão aconteceria em 12 meses.
ATRASO ATRÁS DE ATRASO
Só nos últimos dois anos foram três prazos não cumpridos pelo Dnit. Em 2017, o órgão responsável pela manutenção da rodovia federal prometeu que retomaria, naquele mesmo ano, os trabalhos no km 28. Depois, em fevereiro de 2018, o prazo foi adiado para o mês de dezembro seguinte.
Quando a data não foi cumprida, o Dnit voltou a ser acionado e afirmou que a empresa contratada havia apresentado um anteprojeto e que um projeto técnico ainda precisava ser confeccionado e aprovado. As obras seriam retomadas no primeiro semestre deste ano e finalizadas até julho de 2020.
O "ELEFANTE BRANCO DO NOROESTE"
Localizado próximo ao distrito de Baunilha, o desvio feito entre os km 26,3 e 28,7 da BR 259 foi apelidado de "elefante branco do Noroeste" entre os motoristas. Além do novo traçado na chamada "curva assassina", o projeto também previa a construção da terceira faixa, tudo com um custo de R$ 4 milhões.
A concepção do plano, porém, não levou em conta o deslizamento das pedras da encosta, que ficou sem estabilidade. Apesar do erro, o valor previsto da obra aumentou em 90% e chegou aos R$ 7,6 milhões. Agora, para reparar o equívoco e conter o paredão de rocha, serão necessários mais R$ 20,4 milhões.
JUSTIÇA ACIONADA
O atraso na entrega do desvio já foi alvo de duas ações na Justiça. Desde março de 2017, o Ministério Público do Federal (MPF) acompanha a situação por meio de um interventor, que envia relatórios periodicamente sobre os planos de ações adotados. O Dnit também foi intimado a liberar R$ 36,7 milhões do orçamento deste ano para finalizar a obras na BR 259.
SEM NOVO PRAZO, SEM RESPOSTAS
Enquanto as obras não são retomadas, quem passa pelo km 28 da BR 259, em Colatina, continua trafegando pela pista mais sinuosa e enfrentando buracos e desníveis no asfalto. O Gazeta Online buscou esclarecimentos junto ao Dnit, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.