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Recuperação

Obras de recuperação na ES 248 e ES 356 devem começar em março

Serão investidos R$ 17,5 milhões nos 19,24 quilômetros das novas vias. A previsão é de que as obras sejam concluídas em um ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 22:43

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 22:43

O asfalto na rodovia ES 248, no trecho que liga Colatina a Marilândia, ficou pior e cheio de buracos depois das últimas chuvas, e motoristas reclamam da situação Crédito: TV Gazeta Noroeste
As obras de recuperação de trechos das rodovias ES 248 e ES 356, que ligam os municípios de Colatina e Marilândia, região Noroeste do Estado, têm previsão para começarem em março. Serão investidos R$ 17,5 milhões nos 19,24 quilômetros das novas vias.
Além da recuperação das rodovias, estão previstas novas sinalizações vertical e horizontal e 38 abrigos de ônibus. 
A ES-248 é uma via muito utilizada para quem sai de Colatina e de Marilândia em direção a Linhares. A obra deverá ser concluída em um ano.
Os asfaltos, que foram implantados há mais de 30 anos nas rodovias, serão retirados. O material, de cerca de 6 mil toneladas, poderá ser utilizado para melhorar as estradas rurais e ficará  à disposição dos municípios da região, de acordo com a Prefeitura de Colatina.

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