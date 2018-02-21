Obras de recuperação na ES 248 e ES 356 devem começar em março

O asfalto na rodovia ES 248, no trecho que liga Colatina a Marilândia, ficou pior e cheio de buracos depois das últimas chuvas, e motoristas reclamam da situação Crédito: TV Gazeta Noroeste

As obras de recuperação de trechos das rodovias ES 248 e ES 356, que ligam os municípios de Colatina e Marilândia, região Noroeste do Estado, têm previsão para começarem em março. Serão investidos R$ 17,5 milhões nos 19,24 quilômetros das novas vias.

Além da recuperação das rodovias, estão previstas novas sinalizações vertical e horizontal e 38 abrigos de ônibus.

A ES-248 é uma via muito utilizada para quem sai de Colatina e de Marilândia em direção a Linhares. A obra deverá ser concluída em um ano.