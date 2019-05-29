Obras de contenção começam cinco anos após fortes chuvas em Colatina

Até o final de 2020, três obras de contenção devem ficar prontas em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado, veem acontecer, finalmente, o início das obras de contenção – aguardadas desde 2013, quando fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e mortes na cidade. Desde o ano passado, o município já possuía a verba necessária, mas, ainda assim, elas não saíam do papel. Depois de mais de cinco anos de espera, algumas famílias de, nodo Estado, veem acontecer, finalmente, o início das obras de contenção – aguardadas desde 2013, quando fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e mortes na cidade. Desde o ano passado, o município já possuía a verba necessária, mas, ainda assim, elas não saíam do papel.

Ao todo, o Governo Federal repassou R$ 3,9 milhões para a realização de três obras, que serão feitas na escadaria Edemar Grassi, no bairro Maria Ismênia; na Rua José Lima, em São Braz; e na Rua Cláudio Saquetto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em 2017, o município também já havia sido obrigado judicialmente a realizá-las.

Os três locais receberão concreto projetado com tirante, de modo que fique firme ao solo e garanta que ele permaneça intacto; além de uma estrutura de drenagem para que a água da chuva possa chegar à rede pluvial do município. Nesta terça-feira (28), estavam sendo realizadas apenas a limpeza da vegetação destes locais.

Assessor técnico da Secretaria de Obras, Osmario Wanderlei detalhou quais são os prazos para a conclusão dos trabalhos. “Mais rápida, a escadaria deve ficar pronta em nove meses; enquanto a Rua José Lima deve levar 15 meses. Já a Rua Cláudio Saquetto, que tem a maior obra das três, deve ficar pronta em dezembro de 2020”, explicou.

TRANSTORNO E ESPERANÇA

Por medo de novos soterramentos e deslizamentos, algumas residências localizadas nas encostas estão desocupadas desde 2013; e de acordo com a Defesa Civil de Colatina, cerca de 21 famílias deveriam ter deixado as casas, já que moram em áreas de risco. A última notificação, por parte da Prefeitura, aconteceu no mês passado.

Até o final de 2020, três obras de contenção devem ficar prontas em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

Apesar disso, o soldador Placidino Damasceno, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, disse que alguns vizinhos que foram notificados permanecem no local. “Eu não precisei, mas dos outros, só alguns saíram. Acho que aproximadamente umas oito pessoas ficaram por aqui”, disse. “Ficar assim é muito perigoso”, avaliou.

A dona de casa Alenice Aparecida foi uma das que deixou o local. “Achei uma casa aqui perto e estou pagando com o aluguel social. Como em 2013 já tinha passado por essa situação, deste vez foi mais fácil”, explicou. “Espero que as obras comecem e terminem logo para podermos voltar para casa com mais segurança”, disse.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em relação à permanência de algumas famílias nas áreas próximas às obras, o assessor técnico da Secretaria de Obras garantiu que não há problema. “A obra continuará segura, mas permanece sendo recomendado que essas pessoas saíam de lá”, assegurou. “É importante também pedir que as pessoas não invadam áreas ilegais para evitar esse tipo de problema”, finalizou.