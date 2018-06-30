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Asfaltamento

Obra em estrada que liga Conceição da Barra a Itaúnas começa na segunda

Via também terá duas ciclovias, mas só ficará pronta em 2020, de acordo com previsão do Governo do Estado

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 20:17
Atualmente parte da rodovia ES 010 é de estrada de chão Crédito: Divulgação/DER
Até março de 2020 o Governo do Estado planeja ter mais de 20 quilômetros da rodovia ES 010 asfaltados, entre Itaúnas e Conceição da Barra. A ordem de serviço para as obras foi assinada neste sábado (30), prevendo um gasto de aproximadamente R$ 42 milhões e um prazo de 20 meses para conclusão dos trabalhos, que devem começar nesta segunda (2). A ideia é deixar o trecho pavimentado até o entroncamento da via com a ES 421. 
De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-ES), ao todo, serão asfaltados exatamente 20,6 quilômetros da rodovia, que terá duas pistas com 3,5 metros de largura e 1,5 metro de acostamento. O projeto também contempla a construção de duas ciclovias, sendo uma na chegada de Itaúnas, com extensão de três quilômetros, e outra com cinco quilômetros de extensão, próximo ao entroncamento com a ES 421.
O DER informou que em alguns pontos da via, onde a velocidade é mais reduzida, a pista será de bloquete de concreto. Além disso, serão construídos seis pontos de ônibus com abrigos, faixa multiuso em trechos de maior movimentação e quatro pontes de vigas metálicas e concreto, com passagem para dois veículos, substituindo as atuais, construídas em madeiras.
É uma ação importante para Conceição da Barra e Itaúnas. Com este investimento, queremos fortalecer o turismo, que gera emprego, renda e oportunidades. É uma obra sonhada que se tornou uma intervenção convergente com investimentos que superam R$ 40 milhões, afirmou o governador Paulo Hartung, durante a cerimônia de assinatura da ordem. Junto dele, estavam o diretor-geral do DER-ES, Enio Bergoli, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, e autoridades locais e municipais.
PEDIDO ANTIGO
A pavimentação é um pedido antigo da comunidade e cercado de muita polêmica. Há quase dez anos, houve um plebiscito na cidade que aprovou a implantação do asfaltamento no acesso à vila de Itaúnas, mas parte da comunidade defendia que o local não deveria perder a característica bucólica, preservando as características dos acessos. No entanto, essa mesma pesquisa mostrou que a maior parte da população era a favor da pavimentação. Em 2013 a rodovia começou a ser pavimentada, mas a empresa que venceu a licitação não conseguiu dar continuidade às obras.
MEIO AMBIENTE
O Governo do Estado informou que 10% dos cerca de R$ 42 milhões da obra serão investidos no meio ambiente. Serão plantadas 5 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para reflorestar parte da região. Outra providência é a construção de 16 passagens de fauna, sendo quatro aéreas e 12 subterrâneas, o que serve para facilitar o trânsito de animais entre os lados da rodovia e evitando o perigo de serem atropelados na pista.
Não temos dúvidas que essa obra trará mais segurança aos usuários da rodovia, principalmente aos turistas que seguem em direção às praias e dunas. A rodovia dará mais impulso ao desenvolvimento da região, sem perder as características tradicionais do local, tanto que em alguns trechos será mantida a pavimentação em bloquetes, defendeu Enio Bergoli.

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