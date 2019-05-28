Mulher morre em acidente de moto na ES 080 em Barra de São Francisco

Uma mulher de 21 anos, identificada como Sabrina dos Santos Souza, morreu após se ferir gravemente em um acidente na rodovia ES 080, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. A batida envolveu duas motos e aconteceu por volta das 17h30 deste domingo (26). Além dela, outras três pessoas ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela havia sofrido múltiplas fraturas na perna esquerda e perdido muito sangue. Apesar de encaminhada ainda com vida ao Hospital Doutora Rita de Cássia, no centro da cidade, Sabrina não resistiu aos ferimentos e faleceu. O namorado dela, de 30 anos, e o casal que estava na outra moto também foram socorridos para o mesmo local.