Motorista que caiu de ponte em Colatina recebe alta médica

sobre o Rio Santa Maria do Doce, em, nodo Estado, durante o último domingo (31), teve alta do hospital, pagou uma fiança de R$ 350 arbitrada pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) da cidade e poderá responder o processo em liberdade provisória.

A decisão foi assinada pela juíza de direito Silvia Fonseca Silva, da 1ª Vara Criminal de Colatina, nessa segunda-feira (1). O condutor, de 30 anos, é suspeito de ter dirigido o carro sob efeito de bebida alcoólica, já que apresentou alteração na capacidade psicomotora durante a abordagem dano momento do acidente.

No mesmo dia, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele foi recolhida pela PM. Além do processo, o motorista da caminhonete também deve pagar uma multa que pode chegar a R$ 2.934,70 – como prevê a Nova Lei Seca – e, caso seja condenado em última instância, terá suspenso o direito de dirigir por 12 meses.