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Noroeste do ES

Motorista que caiu de ponte em Colatina recebe alta médica

Ele estava internado sob escolta policial porque, segundo a polícia, dirigia embriagado; após alta médica, pagou fiança e foi liberado para responder ao processo em liberdade

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:01

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:01
Carro cai no Rio Santa Maria do Doce, em Colatina Crédito: Reprodução | Facebook
O motorista da caminhonete que caiu da ponte sobre o Rio Santa Maria do Doce, em Colatina, no Noroeste do Estado, durante o último domingo (31), teve alta do hospital, pagou uma fiança de R$ 350 arbitrada pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) da cidade e poderá responder o processo em liberdade provisória.
A decisão foi assinada pela juíza de direito Silvia Fonseca Silva, da 1ª Vara Criminal de Colatina, nessa segunda-feira (1). O condutor, de 30 anos, é suspeito de ter dirigido o carro sob efeito de bebida alcoólica, já que apresentou alteração na capacidade psicomotora durante a abordagem da Polícia Militar no momento do acidente.
No mesmo dia, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele foi recolhida pela PM. Além do processo, o motorista da caminhonete também deve pagar uma multa que pode chegar a R$ 2.934,70 – como prevê a Nova Lei Seca – e, caso seja condenado em última instância, terá suspenso o direito de dirigir por 12 meses.

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