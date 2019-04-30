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Noroeste do ES

Motorista morre em grave acidente na ES 381 em Nova Venécia

Colisão envolveu carro e caminhão; pistas ficaram interditadas por quase tês horas

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 17:47

Publicado em 

30 abr 2019 às 17:47
Motorista morre em grave acidente na ES 381 em Nova Venécia Crédito: Internauta
Um homem morreu na manhã desta terça-feira (30), em um acidente na ES 381, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Na curva de chegada à cidade, por volta das 6h40, um carro colidiu frontalmente com um caminhão, que seguia no sentido contrário. O motorista do carro, Josiano Gaspar, de 40 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local.
O condutor do caminhão caçamba, por sua vez, não teve ferimentos graves. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a rodovia estadual ficou parcialmente interditada por quase três horas. Josiano Gaspar era morador de Nova Venécia.

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