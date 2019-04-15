Motorista morre em acidente na ES 440 em Linhares

Um homem morreu na tarde deste domingo (14), após colidir em uma árvore o carro que dirigia, às margens da ES 440, em, nodo Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h40, no trecho de terra da estrada que liga aao distrito de Regência, no litoral capixaba. Além dele, havia duas crianças dentro do veículo.

Identificado como Mayco das Neves Lemos, de 34 anos, o motorista teria perdido o controle do automóvel em uma curva da rodovia e parado apenas depois de se chocar com a árvore. De acordo com informações do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado agonizando no local e veio a óbito logo após os primeiros socorros.