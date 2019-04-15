Motorista morre em acidente na ES 440 em Linhares

Um homem morreu na tarde deste domingo (14), após colidir em uma árvore o carro que dirigia, às margens da ES 440, em Linhares, no Norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 17h40, no trecho de terra da estrada que liga a BR 101 ao distrito de Regência, no litoral capixaba. Além dele, havia duas crianças dentro do veículo.
Identificado como Mayco das Neves Lemos, de 34 anos, o motorista teria perdido o controle do automóvel em uma curva da rodovia e parado apenas depois de se chocar com a árvore. De acordo com informações do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado agonizando no local e veio a óbito logo após os primeiros socorros.
Diferente dele, os dois filhos estavam usando cinto de segurança no momento do acidente. Também por isso, sofreram apenas escoriações leves e foram levados sem risco de morte ao Hospital Rio Doce, em Linhares. De acordo com a Polícia Militar, a família seguia sentido ao distrito de Bebedouro.