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Acidente

Motorista morre após colisão na BR 101 em Linhares

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro de passeio

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 12:07

Publicado em 

13 jan 2019 às 12:07
Crédito: Pixabay
Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta e outro ferida, na noite do último sábado (12), no quilômetro 164, da BR 101, em Linhares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão — uma Mercedes Benz — invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro de passeio, modelo Volkswagen Polo Sedan, cor preta.
O motorista do carro morreu na hora e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares. O condutor do caminhão foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares.
Motorista morre após colisão na BR 101 em Linhares

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