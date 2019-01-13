Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta e outro ferida, na noite do último sábado (12), no quilômetro 164, da BR 101, em Linhares.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão — uma Mercedes Benz — invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro de passeio, modelo Volkswagen Polo Sedan, cor preta.
O motorista do carro morreu na hora e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Linhares. O condutor do caminhão foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares.
Motorista morre após colisão na BR 101 em Linhares