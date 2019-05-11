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ACIDENTE

Motorista morre ao bater de frente com caminhão na ES 080, em Colatina

Erasmo Carlos Giacomin conduzia o Honda Civic que bateu de frente com o caminhão durante uma ultrapassagem. Ele morreu na hora.

Publicado em 

11 mai 2019 às 12:03

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 12:03

Honda Civic bateu de frente com carreta em acidente na ES 080, em Colatina Crédito: 8º Batalhão da Polícia Militar
Um homem de 49 anos morreu em um grave acidente entre uma carreta e um veículo de passeio, na madrugada deste sábado (11), no quilômetro 153 da Rodovia ES 080, em Colatina, região Noroeste do Estado.
Segundo a Polícia Militar, Erasmo Carlos Giacomin conduzia o Honda Civic, que bateu de frente com a carreta. Ele morreu, na hora, preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros e a Perícia da Polícia Civil estiveram no local.
O motorista do caminhão disse aos militares que seguia no sentido São Gabriel da Palha quando foi surpreendido pelo automóvel, que teria feito uma ultrapassagem proibida em faixa dupla contínua. Mesmo jogando a carreta para o acostamento, ele afirmou que não conseguiu evitar a colisão.
Carreta ficou fora da pista após acidente na ES 080, em Colatina Crédito: 8º Batalhão da Polícia Militar
Após a batida, o caminhão ficou fora da pista e acabou quebrando um poste e derrubando algumas estacas. Já o Honda Civic ficou tombado, também fora da pista. De acordo com a PM, o motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que indicou que ele não consumiu bebidas alcoólicas. O corpo de Erasmo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
MORTE DE PAI E FILHO
Outro acidente aconteceu na mesma via, na noite de quinta-feira (9). Pai e filho, Adenilson Rodrigues Coelho (45 anos) e Jeferson Castelan Coelho (22 anos) morreram após um acidente no rodovia estadual.
De moto, os dois estavam trafegando na rodovia quando um carro atingiu a traseira da motocicleta. O jovem morreu no local, mas o pai chegou a ser levado com vida ao Hospital Sílvio Avidos, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã desta sexta-feira (10).

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