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Noroeste do ES

Motorista fica ferido em grave acidente em Nova Venécia

Condutor do carro ficou preso às ferragens; veículo ficou completamente destruído

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 22:12

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 jun 2019 às 22:12
O condutor de um carro ficou gravemente ferido após bater de frente com uma carreta na ES 381, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 15h30 desta segunda-feira (17), na altura do km 47. O homem, identificado como Marcos de Jesus Brito, de 28 anos, ficou preso às ferragens do carro.
Após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi encaminhado a um hospital particular da cidade, que não informou o atual estado de saúde da vítima. O condutor da carreta, que carregava um contêiner, saiu ileso. Depois do forte choque, os dois veículos ficaram parados às margens da rodovia estadual, que liga as cidade de Nova Venécia e São Mateus.
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