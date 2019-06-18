Motorista fica ferido em grave acidente em Nova Venécia

Após ser resgatado pelo, o motorista do carro foi encaminhado a um hospital particular da cidade, que não informou o atual estado de saúde da vítima. O condutor da carreta, que carregava um contêiner, saiu ileso. Depois do forte choque, os dois veículos ficaram parados às margens da rodovia estadual, que liga as cidade de Nova Venécia e São Mateus.