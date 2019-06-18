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Motorista é preso após provocar acidente em Linhares

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor fez o teste do bafômetro que deu positivo para o consumo de álcool
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

17 jun 2019 às 22:00

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 22:00

O condutor foi preso pela PRF após provocar um acidente na pista lateral da BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação/PRF
Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após provocar um acidente na pista lateral da BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. O caso, registrado na tarde do último sábado (15), chamou a atenção dos policiais no momento em que a equipe de fiscalização passava pelo Km 146 e deparou-se com a colisão.
Segundo a PRF, o acidente envolveu um veículo GM Montana e um ônibus que faz o transporte municipal. Aos policiais, o motorista do coletivo disse que o GM Montana colidiu fortemente na traseira do ônibus e o condutor fugiu do local.
Na sequência, os policiais foram informados de que o condutor do veículo de passeio estaria recebendo atendimento médico no Hospital Geral de Linhares. A equipe foi até lá e identificou o motorista.
O condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia que apresentou o resultado de 1,27 mg/l. Após receber alta do hospital, o motorista foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Linhares.
PRESO DE NOVO
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mesmo condutor já foi detido por dirigir sob efeito de álcool após se envolver em outro acidente também em Linhares. O caso aconteceu em janeiro deste ano e, na época, o teste do bafômetro registrou 1,26 mg/l, sendo o condutor reincidente nesse tipo de crime.
 

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