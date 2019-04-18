Motorista destrói casa em acidente em Colatina

Uma motorista perdeu o controle do carro na noite desta terça-feira (17), bateu em um poste e só conseguiu parar quando o veículo colidiu contra uma casa do bairro Maria das Graças, em Colatina, no Noroeste do Estado. A força do impacto foi suficiente para destruir o portão e parte da construção de alvenaria da residência.
Apesar de todo o prejuízo material, a condutora de 35 anos sofreu apenas algumas escoriações de média gravidade. Por causa das fortes dores que sentia, ela foi socorrida pelo marido e pela Polícia Militar, que a levaram ao pronto socorro do Hospital Sílvio Avidos, no centro da cidade. O acidente aconteceu por volta das 20h, em uma curva da Avenida Brasil.
Devido ao estado de saúde da motorista, a PM informou que não foi possível realizar o teste de bafômetro, mas que ela não apresentava qualquer sintoma de embriaguez. Sob orientação do Corpo de Bombeiros, o carro permaneceu no local a fim de evitar novas quedas na estrutura da casa atingida. Ainda não se sabe o que causou a batida.