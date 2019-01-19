Motociclistas ficam feridos em acidente na BR 101, em Ibiraçu

Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, duas motos bateram de frente na rodovia. Os dois motociclistas ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias da concessionária. Uma vítima foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e a outra foi encaminhada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Não foi informado o estado de saúde dos condutores.

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, guincho e ambulâncias) para fazer o socorro das vítimas e remover os veículos. A rodovia foi interditada no momento do acidente, às 10h30, com desvio de pista às 11h17. Mais tarde, às 12h10, a via foi totalmente liberada e o tráfego foi normalizado nos dois sentidos, de acordo com o CCO.