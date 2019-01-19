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Acidente

Motociclistas ficam feridos em acidente na BR 101, em Ibiraçu

Motos colidiram de frente no quilômetro 210,7 da rodovia. As vítimas foram socorridas e levadas para dois hospitais da região

Publicado em 19 de Janeiro de 2019 às 15:41

Publicado em 

19 jan 2019 às 15:41
Uma das vítimas foi socorrida para o Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz Crédito: Divulgação
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre motocicletas na Rodovia BR 101, em Ibiraçu, região Norte do Estado, na manhã deste sábado (19). A colisão aconteceu no quilômetro 210,7, por volta de 10h30. A pista chegou a ficar totalmente interditada por 50 minutos para o socorro das vítimas.
> Acidente entre carro e motos mata duas pessoas e interdita a BR 262
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, duas motos bateram de frente na rodovia. Os dois motociclistas ficaram feridos e foram socorridos por ambulâncias da concessionária. Uma vítima foi levada para o Hospital São Camilo, em Aracruz, e a outra foi encaminhada para o Hospital Rio Doce, em Linhares. Não foi informado o estado de saúde dos condutores.
> Carros batem de frente e motoristas ficam feridos na BR 101, São Mateus
Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas equipes da concessionária (viatura de inspeção, guincho e ambulâncias) para fazer o socorro das vítimas e remover os veículos. A rodovia foi interditada no momento do acidente, às 10h30, com desvio de pista às 11h17. Mais tarde, às 12h10, a via foi totalmente liberada e o tráfego foi normalizado nos dois sentidos, de acordo com o CCO.
 

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