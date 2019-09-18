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Acidente

Motociclista morre em acidente em Linhares

O motociclista teria se envolvido no acidente ao passar por um quebra-molas. O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

18 set 2019 às 15:53

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 15:53

O acidente aconteceu na rodovia Roberto Calmon, que liga as cidades de Linhares a Rio Bananal Crédito: Internauta
Um motociclista, ainda não identificado, morreu em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (18), rodovia Roberto Calmon, que liga as cidades de Linhares a Rio Bananal, no Norte do Estado. Ao Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o motociclista perdeu o controle da moto que conduzia ao passar por um quebra-molas.
>Mulher morre em acidente e quatro pessoas ficam feridas em Linhares
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 15h45, mas ao chegar ao local o motociclista já estava sem vida. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes após uma pessoa ligar dizendo que havia um motociclista caído na via com sangramento. Uma equipe de militares foi ao local e assim como o Corpo de Bombeiros atestou o óbito.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
 

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