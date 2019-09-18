Motociclista morre em acidente em Linhares

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 15h45, mas ao chegar ao local o motociclista já estava sem vida. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelo Ciodes após uma pessoa ligar dizendo que havia um motociclista caído na via com sangramento. Uma equipe de militares foi ao local e assim como o Corpo de Bombeiros atestou o óbito.