Motociclista morre após colidir com vaca em rodovia

Ao trafegar pelo trecho da ES-135, conhecido como Estrada do Nativo, em São Mateus, no Norte do Estado, um motociclista não reparou na travessia de animais e acabou colidindo com uma vaca na pista. O choque, fatal, aconteceu por volta das 18h30 desta sexta-feira (8), a cerca de 20 km do bairro Grande Pedra d’água.
De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, a vítima era um jovem de 22 anos, que teve a identidade preservada. No momento do acidente, um senhor estava atravessando a rodovia estadual com três vacas, e o rapaz não teria avistado o deslocamento a tempo de evitar a colisão com um dos animais.
Para prestar socorro, os bombeiros da 1ª Companhia Independente de São Mateus foram acionados. Quando chegaram ao local, porém, a vítima já estava sem vida. A rodovia ES-315 precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento da Polícia Militar e da equipe de perícia da Polícia Civil.