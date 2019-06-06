Mortes em Montanha: "Motorista bebeu antes de dirigir", dizem amigos

Dois jovens sobreviventes dona estrada que liga os municípios de, nodo, no dia 2 de junho, foram ouvidos na manhã desta quarta-feira (5) pela polícia. Os depoimentos foram prestados na delegacia de Montanha.

O delegado Wesley Santos, responsável pelo caso, informou que as testemunhas confirmaram que Heuller Santiago de Souza, de 19 anos, que morreu na batida, era quem dirigia o veículo no momento do capotamento. Ele disse que os jovens assumiram que todos os envolvidos no acidente ingeriram bebida alcoólica em uma festa antes de entrarem no carro.

declarou que o veículo estava em alta velocidade e que o condutor Heuller perdeu o controle da direção e acabou capotando. Além disso, segundo a polícia, o automóvel estava com a lotação acima do permitido, com seis pessoas. Agora, a polícia aguarda o laudo pericial do local do acidente para concluir o inquérito.

Três dos quatro jovens mortos no acidente foram enterrados na segunda-feira (3) no cemitério de Ponto Belo, onde moravam. Amigos, familiares e moradores da cidade estavam. Os corpos de Ezequiel Silva Esteves, de 16 anos, Lucas Ferreira Sales, de 17, e Ruan Marcos Sena Oliveira, de 19, foram enterrados por volta das 16h.

O corpo de Heuller Santiago de Souza, de 19 anos, também foi enterrado no dia 3 de junho, em Itabaiana, no município de Mucurici, no Norte do Estado. Antes, durante o velório dos quatro jovens, que aconteceu em um ginásio que fica dentro de uma escola municipal de Ponto Belo, moradores da cidade lotaram o local para prestarem suas últimas homenagens. Os dois jovens que prestaram depoimento na polícia não ficaram feridos no acidente.