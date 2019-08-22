Moradores se unem e reformam praça abandonada em Aracruz

Moradores reformam praça abandonada em Aracruz Crédito: Luciana Aparecida Caliman da Silva

Aracruz, Região Norte do Estado, ele tinha o sonho de reformar o espaço e dar vida a um lugar que não tinha mais alegria. Ver uma praça abandonada, sem brinquedos e sem crianças correndo entristecia o aposentado Sebastião de Oliveira da Silva, de 62 anos. Morador do balneário de Coqueiral, emRegião Norte do Estado, ele tinha o sonho de reformar o espaço e dar vida a um lugar que não tinha mais alegria.

Com a ajuda de vizinhos e amigos, Sebastião abriu uma vaquinha na internet e, com o dinheiro, tem comprado o material necessário para construir os brinquedos. Todos em eucalipto. É o que conta toda orgulhada a sua esposa, a artesã Luciana Aparecida Caliman da Silva, de 58 anos.

"Moramos no bairro há mais de 40 anos. A pracinha estava desativada, não tinha mais brinquedo, estava tudo danificado. Meu marido sempre sonhou em fazer este parquinho novamente. Eu achava que era uma loucura, que não ia dar certo, mas todo mundo se uniu e fez o sonho dele se tornar realidade", disse Luciana.

Com boa parte dos brinquedos prontos e liberados para brincar, Sebastião e Luciana tiveram uma surpresa neste domingo: a praça ficou lotada.

"As mães levaram os filhos, as crianças se divertiram. Nossa neta, de 1 ano e 8 meses, não quer mais sair de lá. Agora, as pessoas fazem piquenique no espaço. Meu marido fez uma mesa grande que não estava no projeto, onde agora a gente senta reunidos e compartilha os lanches", explicou a artesã.

AJUDA

Praça de Coqueiral, em Aracruz, estava abandonada Crédito: Luciana Aparecida Caliman da Silva

Os moradores ajudam a montar a pracinha como podem. "Tem gente que não sabe contribuir através da vaquinha online, então vai até meu marido e entrega algum dinheiro na mão dele. Tem também quem faz doações de material, como as tintas. E quem leva um cafezinho para o pessoal enquanto eles constroem os brinquedos. Eu achei que ninguém poderia colaborar por conta da crise econômica que vivemos, mas cada um ajuda como pode e o projeto saiu do papel", afirmou Luciana.

UNIÃO

Segundo a artesã, a reforma da praça uniu mais os moradores do bairro. Sebastião e mais três vizinhos montam os brinquedos. Outro morador fica responsável por juntar o dinheiro e comprar o material.

Estamos mais unidos. E não tem interferência política, é um trabalho da comunidade. Querendo, a gente consegue mudar este mundo, garante Luciana Aparecida Caliman da Silva, artesã

Luciana ainda disse que a praça deve ser oficialmente inaugurada em menos de um mês. "Ainda faltam algumas coisas, como envernizar parte dos brinquedos, pintar os bancos, dar mais vida ao espaço. Por isso, a vaquinha continua aberta na internet. Quem puder colaborar vai nos ajudar muito", pediu a moradora.