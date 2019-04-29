Moradores fecham rodovias em protesto em Aracruz

O litoral de Aracruz, no norte do Espírito Santo, amanheceu com pelo menos cinco pontos de interdição na manhã desta segunda-feira(29). Revoltados com o aumento da passagem de ônibus, moradores fecharam várias vias do município com galhos e pneus. A população reivindica passagens mais baratas e melhores ônibus.
Até o momento, os locais interditados são: Rodovia ES 257, na altura de Pau-Brasil; Rodovia ES 010 em Sauê, Caieiras Velha, Portal e Nova Santa Cruz.
Interdição só deve terminar a tarde
De acordo com a Polícia Militar, no começo da tarde desta segunda-feira (29), alguns poucos manifestantes continuavam nos locais de bloqueio. O trânsito é liberado a cada 15 minutos para os veículos passarem. A Previsão é de que o movimento seja encerrado até as 16 horas.
Aumento de mais de 8%
Desde o dia 01 de fevereiro a passagem no município sofreu um aumento de 8,73% e passou a custar R$ 3,15, preço referente a tarifa única.
Reivindicações
Um comunicado que circula na internet enumera as principais reivindicações da população, que incluem passe livre para estudantes, acessibilidade de deficientes físicos e tarifa social aos domingos. Veja os pedidos:
- Uma tarifa única que não prejudique moradores de diferentes regiões.
- Mais ônibus para atender a população. Ônibus com mais horários e que cumpram esses horários.
- Passe livre para os estudantes de Aracruz
- Tarifa social aos domingos para que a população possa desfrutar de lazer e cultura
- Adequação para a acessibilidade de deficientes físicos.
Prefeitura
Por nota, a prefeitura de Aracruz informou que o reajuste da tarifa do ônibus foi feito dentro do que estabelece o Contrato de Concessão. "De acordo com as planilhas, o reajuste deveria ter sido de 9.34%, porém, a pedido do prefeito, foi colocado em discussão no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Aracruz (Comtrat) um reajuste menor. Desta forma, foi discutido e aprovado um percentual de 8.73%, o mesmo aumento dado pelo Estado", diz a nota.
Ainda de acordo com a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, antes do decreto ser assinado pelo prefeito, todo o processo foi verificado e aprovado pelo Cmtrat. "Também foi realizada uma Audiência Pública onde todos os pontos de dúvidas foram esclarecidos, e preparado uma Minuta de Lei que está no Gabinete para ajustes finais, que será encaminhada à Câmara Municipal, onde dará condições ao prefeito de poder subsidiar o transporte público", encerra a nota.