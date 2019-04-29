Moradores fecham rodovias em protesto em Aracruz

Protesto em Aracruz contra o aumento da passagem Crédito: Fabrício de Paula Moraes

O litoral de Aracruz , no norte do Espírito Santo, amanheceu com pelo menos cinco pontos de interdição na manhã desta segunda-feira(29). Revoltados com o aumento da passagem de ônibus, moradores fecharam várias vias do município com galhos e pneus. A população reivindica passagens mais baratas e melhores ônibus.

Até o momento, os locais interditados são: Rodovia ES 257, na altura de Pau-Brasil; Rodovia ES 010 em Sauê, Caieiras Velha, Portal e Nova Santa Cruz.

Interdição só deve terminar a tarde

De acordo com a Polícia Militar, no começo da tarde desta segunda-feira (29), alguns poucos manifestantes continuavam nos locais de bloqueio. O trânsito é liberado a cada 15 minutos para os veículos passarem. A Previsão é de que o movimento seja encerrado até as 16 horas.

Aumento de mais de 8%

Desde o dia 01 de fevereiro a passagem no município sofreu um aumento de 8,73% e passou a custar R$ 3,15, preço referente a tarifa única.

Reivindicações

Um comunicado que circula na internet enumera as principais reivindicações da população, que incluem passe livre para estudantes, acessibilidade de deficientes físicos e tarifa social aos domingos. Veja os pedidos:

- Uma tarifa única que não prejudique moradores de diferentes regiões.

- Mais ônibus para atender a população. Ônibus com mais horários e que cumpram esses horários.

- Passe livre para os estudantes de Aracruz

- Tarifa social aos domingos para que a população possa desfrutar de lazer e cultura

- Adequação para a acessibilidade de deficientes físicos.

Prefeitura

Por nota, a prefeitura de Aracruz informou que o reajuste da tarifa do ônibus foi feito dentro do que estabelece o Contrato de Concessão. "De acordo com as planilhas, o reajuste deveria ter sido de 9.34%, porém, a pedido do prefeito, foi colocado em discussão no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Aracruz (Comtrat) um reajuste menor. Desta forma, foi discutido e aprovado um percentual de 8.73%, o mesmo aumento dado pelo Estado", diz a nota.