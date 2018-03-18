Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Pavão

Moradores fazem simpatia para encontrar homem que se afogou em rio

Antes que mergulhadores de Vitória chegassem, após a simpatia, moradores encontraram o corpo

Publicado em 18 de Março de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 17:46
Homem morre afogado em rio em Vila Pavão Crédito: Internauta / Gazeta Online
Um homem de 55 anos morreu afogado em um rio que corta o município de Vila Pavão, região Noroeste do Estado. Para encontrá-lo, moradores fizeram uma simpatia com vela e acreditam que encontraram o corpo por isso.
De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas viram quando Elói Manhães, entrou no Rio XV de Novembro, na localidade de Conceição do XV, zona rural na tarde de sábado (17). Ele chegou a gritar por socorro, mas se afogou.
Um casal que estava com Elói disse à polícia que por volta das 14 horas, deixou o rapaz no manancial e retornou para casa. Segundo eles, Elói estava bebendo.
Percebendo que ele não havia voltado para casa, familiares de Elói acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que realizaram buscas até o início da noite de ontem, mas não conseguiram localizar o corpo.
Simpatia da vela
Na manhã deste domingo (18), antes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória chegarem ao local, moradores da localidade fizeram uma simpatia para localizar o corpo. O ritual consiste em colocar no rio uma bacia com uma vela acesa. A crença é que, onde a bacia parar, indicaria o local onde o corpo da pessoa afogada estaria.
Um morador mergulhou no local em que a bacia parou e conseguiu localizar o corpo de Elói e retirá-lo do rio.
A PM informou o ocorrido ao Corpo de Bombeiros de Vitória e acionou à perícia da Polícia Civil, que encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados