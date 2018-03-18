Moradores fazem simpatia para encontrar homem que se afogou em rio

Homem morre afogado em rio em Vila Pavão Crédito: Internauta / Gazeta Online

Um homem de 55 anos morreu afogado em um rio que corta o município de Vila Pavão , região Noroeste do Estado. Para encontrá-lo, moradores fizeram uma simpatia com vela e acreditam que encontraram o corpo por isso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas viram quando Elói Manhães, entrou no Rio XV de Novembro, na localidade de Conceição do XV, zona rural na tarde de sábado (17). Ele chegou a gritar por socorro, mas se afogou.

Um casal que estava com Elói disse à polícia que por volta das 14 horas, deixou o rapaz no manancial e retornou para casa. Segundo eles, Elói estava bebendo.

Percebendo que ele não havia voltado para casa, familiares de Elói acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que realizaram buscas até o início da noite de ontem, mas não conseguiram localizar o corpo.

Simpatia da vela

Na manhã deste domingo (18), antes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Vitória chegarem ao local, moradores da localidade fizeram uma simpatia para localizar o corpo. O ritual consiste em colocar no rio uma bacia com uma vela acesa. A crença é que, onde a bacia parar, indicaria o local onde o corpo da pessoa afogada estaria.

Um morador mergulhou no local em que a bacia parou e conseguiu localizar o corpo de Elói e retirá-lo do rio.