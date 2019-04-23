Micro-ônibus perde freio e colide contra poste em Colatina

Um micro-ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Colatina, no Noroeste do Estado, bateu em um poste, enquanto realizava o transporte de associados no início da noite desta segunda-feira (22). Duas crianças, um menino e uma menina, sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Sílvio Avidos, no centro da cidade.
O choque aconteceu após a motorista perceber que o veículo apresentava problemas no freio, durante a descida de uma ladeira que liga os bairros de São Vicente e Bela Vista. A manobra de jogar o micro-ônibus contra o poste foi vista pela motorista como uma alternativa para evitar um acidente mais grave.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento. Uma equipe da empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia em Colatina, também foi chamada para restabelecer a luz no local, que ficou interrompida após o choque contra o poste.
Questionada, a APAE disse que estava acompanhando as duas crianças no Pronto Socorro e que os veículos passam por manutenções semanais.