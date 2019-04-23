Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste do ES

Micro-ônibus perde freio e colide contra poste em Colatina

Motorista optou pela manobra para evitar acidente mais grave; duas crianças ficaram feridas

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 22:40

Publicado em 

22 abr 2019 às 22:40
Um micro-ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Colatina, no Noroeste do Estado, bateu em um poste, enquanto realizava o transporte de associados no início da noite desta segunda-feira (22). Duas crianças, um menino e uma menina, sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Sílvio Avidos, no centro da cidade.
O choque aconteceu após a motorista perceber que o veículo apresentava problemas no freio, durante a descida de uma ladeira que liga os bairros de São Vicente e Bela Vista. A manobra de jogar o micro-ônibus contra o poste foi vista pela motorista como uma alternativa para evitar um acidente mais grave.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram atendimento. Uma equipe da empresa Luz e Força Santa Maria, responsável pela distribuição de energia em Colatina, também foi chamada para restabelecer a luz no local, que ficou interrompida após o choque contra o poste.
Questionada, a APAE disse que estava acompanhando as duas crianças no Pronto Socorro e que os veículos passam por manutenções semanais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Colatina ônibus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados