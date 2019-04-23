Micro-ônibus perde freio e colide contra poste em Colatina

Um micro-ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais () de, nodo Estado, bateu em um poste, enquanto realizava o transporte de associados no início da noite desta segunda-feira (22). Duas crianças, um menino e uma menina, sofreram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Sílvio Avidos, no centro da cidade.

O choque aconteceu após a motorista perceber que o veículo apresentava problemas no freio, durante a descida de uma ladeira que liga os bairros de São Vicente e Bela Vista. A manobra de jogar o micro-ônibus contra o poste foi vista pela motorista como uma alternativa para evitar um acidente mais grave.