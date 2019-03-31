Menina de 11 anos é estuprada em Conceição da Barra

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

Conceição da Barra, no Norte do Estado. A vítima, uma menina de 11 anos, foi abusada sexualmente por um homem de 24 anos enquanto dormia. O suspeito foi levado para a delegacia. Um caso de estupro foi registrado pela polícia na madrugada de sexta-feira (29), em, no. A vítima, uma menina de 11 anos, foi abusada sexualmente por um homem de 24 anos enquanto dormia. O suspeito foi levado para a delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a criança tinha ido dormir na casa de uma amiga da mãe dela, quando foi abusada pelo namorado da mulher. Ainda segundo a PM, a namorada do suspeito acordou durante a noite e flagrou o estupro. Ao ser questionada, a menina disse que estava dormindo quando o suspeito a agarrou prendendo seus braços e a sufocando contra o colchão para que a mesma não gritasse.

Ao tomar conhecimento do crime, a mãe da criança acionou a polícia por volta das 14h30 da tarde. Os militares foram até a casa onde ocorreu o abuso e encontraram o suspeito no local. Ao ser informado que seria conduzido pelo estupro, o suspeito disse que entregaria também a mãe da vítima, já que o mesmo vendia drogas para ela e o marido. O suspeito relatou ainda que dentro da casa da mãe da vítima teria 25 gramas de cocaína.