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Protesto

Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus

Protesto aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga a sede do município ao balneário de Guriri. Com pneus incendiados, moradores do bairro Liberdade pedem que a prefeitura asfalte as ruas da região

Publicado em 

23 jul 2019 às 14:42

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 14:42

 
Moradores do bairro Liberdade, em São Mateus, fecharam a Rodovia Othovarino Duarte Santos na manhã desta segunda-feira (23), com pneus incendiados, para pedir asfaltamento da região. Os manifestantes bloquearam a via, que liga a sede do município ao balneário de Guriri, por cerca de duas horas.
Em vídeos divulgados nas redes sociais (veja acima), é possível observar que o local ficou tomado pela fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, porém moradores pegaram mais pneus para colocar fogo. Os manifestantes seguravam cartazes pedindo que as ruas do bairro, que são de terra batida, sejam asfaltadas. Além disso, reclamaram da falta de estrutura do local.
Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus
O trânsito foi interrompido na Ponte da Pedra D’Água. Durante o protesto, os veículos ficaram impedidos de passar, o que causou muito trânsito. Com a presença da Polícia Militar e dos bombeiros, a manifestação foi encerrada.
Em entrevista para a TV Gazeta Norte, o secretário de Obras, Infraestrutura e Transportes de São Mateus, Valter Luiz Pigati, explicou que ouviu os apelos dos moradores do bairro, mas que neste momento a prefeitura não poderá cumprir todos os pedidos, pois não tem verba.

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