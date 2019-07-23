



Moradores do bairro Liberdade, em São Mateus , fecharam a Rodovia Othovarino Duarte Santos na manhã desta segunda-feira (23), com pneus incendiados, para pedir asfaltamento da região. Os manifestantes bloquearam a via, que liga a sede do município ao balneário de Guriri, por cerca de duas horas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais (veja acima), é possível observar que o local ficou tomado pela fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, porém moradores pegaram mais pneus para colocar fogo. Os manifestantes seguravam cartazes pedindo que as ruas do bairro, que são de terra batida, sejam asfaltadas. Além disso, reclamaram da falta de estrutura do local.

Your browser does not support the audio element. Manifestantes pedem asfaltamento e fecham rodovia em São Mateus

O trânsito foi interrompido na Ponte da Pedra D’Água. Durante o protesto, os veículos ficaram impedidos de passar, o que causou muito trânsito. Com a presença da Polícia Militar e dos bombeiros, a manifestação foi encerrada.