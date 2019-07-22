Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

Soldado Neto, Sargento Ana Paula e Sargento Lopes ao lado da mãe Edna, da madrasta dela Matilde e da recém-nascida Ana Maria Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar uma mulher que estava em trabalho de parto, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Estado. A pequena Ana Maria, porém, não quis esperar e acabou vindo ao mundo no banheiro de casa, antes dos profissionais chegarem. Era aproximadamente 18h deste domingo (21) quando ofoi acionado para auxiliar uma mulher que estava em trabalho de parto, no bairro Honório Fraga, em, nodo Estado. A pequena Ana Maria, porém, não quis esperar e acabou vindo ao mundo no banheiro de casa, antes dos profissionais chegarem.

A mãe da recém-nascida é Edna Gama Divino, de 30 anos. De acordo com a madrasta dela, Matilde Albino da Silva Divino, que auxiliou no nascimento, a bebê acabou caindo no vaso sanitário, de onde foi tirada imediatamente para, em seguida, ser limpada, enrolada em uma mantinha e colocada nos braços da mãe.

Aos bombeiros, recebidos pelo avô da Ana Maria, restou fazer alguns procedimentos, como corte do cordão umbilical e assepsia do rosto da bebê, seguida de aspiração de nariz e boca.

Do banheiro da casa, as três foram levadas para o Hospital e Maternidade São José, onde uma médica realizou exames e garantiu que a recém-nascida estava saudável.

Além de ficar guardada na memória, a história de final feliz vivida pelo soldado Lopes, pelo soldado Neto e pela sargento Ana Paula também ficou registrada em uma foto, tirada dentro da viatura, a caminho do centro médico. No relato dos bombeiros, eles foram “agraciados com um forte abraço de agradecimento” da família.

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