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Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina

Bombeiros foram acionados e finalizaram os procedimentos do parto; recém-nascida está bem
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 jul 2019 às 12:57

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 12:57

Soldado Neto, Sargento Ana Paula e Sargento Lopes ao lado da mãe Edna, da madrasta dela Matilde e da recém-nascida Ana Maria Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Era aproximadamente 18h deste domingo (21) quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar uma mulher que estava em trabalho de parto, no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Estado. A pequena Ana Maria, porém, não quis esperar e acabou vindo ao mundo no banheiro de casa, antes dos profissionais chegarem.
A mãe da recém-nascida é Edna Gama Divino, de 30 anos. De acordo com a madrasta dela, Matilde Albino da Silva Divino, que auxiliou no nascimento, a bebê acabou caindo no vaso sanitário, de onde foi tirada imediatamente para, em seguida, ser limpada, enrolada em uma mantinha e colocada nos braços da mãe.
Aos bombeiros, recebidos pelo avô da Ana Maria, restou fazer alguns procedimentos, como corte do cordão umbilical e assepsia do rosto da bebê, seguida de aspiração de nariz e boca.
Do banheiro da casa, as três foram levadas para o Hospital e Maternidade São José, onde uma médica realizou exames e garantiu que a recém-nascida estava saudável.
Além de ficar guardada na memória, a história de final feliz vivida pelo soldado Lopes, pelo soldado Neto e pela sargento Ana Paula também ficou registrada em uma foto, tirada dentro da viatura, a caminho do centro médico. No relato dos bombeiros, eles foram “agraciados com um forte abraço de agradecimento” da família.
Mãe dá à luz no banheiro e bebê cai no vaso sanitário em Colatina
 

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