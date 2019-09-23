Jovem morre após capotar com caminhão em ribanceira de Santa Teresa

O motorista de um caminhão morreu na tarde desta segunda-feira (23), após perder o controle do veículo e capotá-lo em uma ribanceira de uma propriedade particular na Comunidade de Julião, Zona Rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Socorrido com vida, Matheus Pimentel Firmino, de 24 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo a caminho do hospital.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 14h30, próximo à divisa de São Roque do Canaã. O ajudante do caminhoneiro, que também estava no veículo, sobreviveu sem sofrer ferimentos e nem precisou ser socorrido pelos agentes. No entanto, ele não soube esclarecer o teria causado o acidente.