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Acidente fatal

Jovem morre após capotar com caminhão em ribanceira de Santa Teresa

Acidente aconteceu em uma propriedade rural do município na tarde desta segunda-feira (23)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 set 2019 às 17:49

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 17:49

Motorista morre após tombar com caminhão em ribanceira da Zona Rural de Santa Teresa Crédito: Polícia Militar
O motorista de um caminhão morreu na tarde desta segunda-feira (23), após perder o controle do veículo e capotá-lo em uma ribanceira de uma propriedade particular na Comunidade de Julião, Zona Rural de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado. Socorrido com vida, Matheus Pimentel Firmino, de 24 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo a caminho do hospital.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 14h30, próximo à divisa de São Roque do Canaã. O ajudante do caminhoneiro, que também estava no veículo, sobreviveu sem sofrer ferimentos e nem precisou ser socorrido pelos agentes. No entanto, ele não soube esclarecer o teria causado o acidente.

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