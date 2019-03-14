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Conceição da Barra

Jovem morre afogado na praia de Itaúnas após pedir namorada em casamento

Caso aconteceu na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, nesta terça-feira (12). Aghton John Mota Souza e a noiva entraram no mar após o pedido e os dois começaram a se afogar. Populares conseguiram salvar a moça, já o rapaz foi levado pelas ondas e morreu

Publicado em 

14 mar 2019 às 15:27

Publicado em 14 de Março de 2019 às 15:27

Aghton John tinha acabado de pedir a namorada em casamento Crédito: Yuri Barichivich/Foto Reprodução Facebook
Um jovem de 28 anos morreu afogado na praia de Itaúnas, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, pouco depois de pedir a namorada em casamento. Tudo aconteceu na tarde de terça-feira (12). Após o pedido, Aghton John Mota Souza e Franciele Botelho de Oliveira entraram no mar e os dois começaram a se afogar. Populares tentaram salvar o casal, mas conseguiram tirar apenas a mulher da água.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Aghton é morador do município da Serra, e levou Franciele em Itaúnas com a intenção de pedi-la em casamento. Eles estavam na praia quando o pedido aconteceu. Em seguida, o casal entrou no mar e começou a se afogar. No horário, por volta de 15h30, a praia estava vazia e não contava mais com a presença do guarda-vidas. Desesperados, os dois pediram socorro.
Populares enfrentaram as águas e salvaram Franciele. Já Aghton submergiu no mar e não foi mais visto. Os bombeiros seguiram para o local e realizaram buscas por mais de três horas para encontrar o jovem. Quando chegou a noite, os trabalhos foram interrompidos, mas recomeçaram na manhã desta quarta-feira (13).
Jovem morre afogado na praia de Itaúnas após pedir namorada em casamento
CORPO ENCONTRADO NESTA QUARTA
Agthon e Franciele comemoravam próximo passo na relação quando a tragédia aconteceu Crédito: Reprodução/Facebook
Uma equipe de mergulho de Vitória foi acionada e outra equipe continuou as buscas com quadriciclos pela praia. Ao retornarem ao local onde Aghton havia sumido, um dos bombeiros viu o corpo do rapaz no mar. Eles conseguiram chegar ao corpo, que foi trazido para fora da água.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, os mergulhadores chegaram logo em seguida e explicaram que é uma situação bastante atípica o corpo ser encontrado nas proximidades do afogamento, pois a praia de Itaúnas é de mar aberto e tem fortes ondulações e correntes.
O corpo de Aghton foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e foi liberado na tarde desta quarta-feira (13). O velório foi realizado na cidade de Serra na Grande Vitória onde o jovem morava. O enterro foi por volta das 10h desta quinta-feira (14), no Cemitério Jardim da Paz.
Já a namorada do jovem, Franciele Botelho está em casa, apesar do susto e do trauma sofrido, informaram o major Sartório e o tenente Pedroni.

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