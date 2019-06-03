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Afogamento após mergulho

Jovem morre afogado em represa de Rio Bananal

Alexandre da Silva Alves, de 21 anos, mergulhou no local, neste domingo (02), e logo em seguida começou a pedir socorro. No entanto, ele desapareceu nas águas. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03)

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 14:25

Publicado em 

03 jun 2019 às 14:25
Buscas por corpo após afogamento em Rio Bananal Crédito: Internauta
Um jovem de 21 anos morreu afogado em uma represa de Córrego São Jacinto, no interior de Rio Bananal, região Norte do Estado, na tarde deste domingo (02). Alexandre da Silva Alves mergulhou nas águas e chegou a gritar por socorro, mas afundou e não foi mais visto. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e foi informada que um indivíduo foi tomar banho na represa. Após mergulhar, ele voltou à superfície e começou a pedir socorro, mas logo em seguida ele afundou nas águas e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate da vítima.
Represa onde jovem morreu afogado em Rio Bananal Crédito: Internauta
O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado por volta de 14 horas para atender a ocorrência de salvamento aquático. O solicitante informou que dois rapazes foram tomar banho na represa e um deles desapareceu nas águas.
Ainda segundo os bombeiros, as buscas iniciaram assim que a guarnição chegou no local da ocorrência. Como a represa tem aproximadamente de cinco a oito metros de profundidade em torno de cinco mil metros quadrados, foi solicitada uma equipe de mergulhadores para as buscas ao afogado. A equipe de mergulho seguiu nesta segunda-feira, por volta das 7 horas, para o local da ocorrência.
Alexandre foi encontrado por volta das 10 horas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e levou o corpo do jovem para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O rapaz era natural de Minas Gerais e veio a Rio Bananal para trabalhar na colheita de café.
Jovem morre afogado em represa de Rio Bananal

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