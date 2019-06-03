Jovem morre afogado em represa de Rio Bananal

Buscas por corpo após afogamento em Rio Bananal Crédito: Internauta

Um jovem de 21 anos morreu afogado em uma represa de Córrego São Jacinto, no interior de Rio Bananal , região Norte do Estado, na tarde deste domingo (02). Alexandre da Silva Alves mergulhou nas águas e chegou a gritar por socorro, mas afundou e não foi mais visto. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi ao local e foi informada que um indivíduo foi tomar banho na represa. Após mergulhar, ele voltou à superfície e começou a pedir socorro, mas logo em seguida ele afundou nas águas e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate da vítima.

Represa onde jovem morreu afogado em Rio Bananal Crédito: Internauta

O Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado por volta de 14 horas para atender a ocorrência de salvamento aquático. O solicitante informou que dois rapazes foram tomar banho na represa e um deles desapareceu nas águas.

Ainda segundo os bombeiros, as buscas iniciaram assim que a guarnição chegou no local da ocorrência. Como a represa tem aproximadamente de cinco a oito metros de profundidade em torno de cinco mil metros quadrados, foi solicitada uma equipe de mergulhadores para as buscas ao afogado. A equipe de mergulho seguiu nesta segunda-feira, por volta das 7 horas, para o local da ocorrência.

Alexandre foi encontrado por volta das 10 horas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e levou o corpo do jovem para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O rapaz era natural de Minas Gerais e veio a Rio Bananal para trabalhar na colheita de café.