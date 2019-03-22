Quem passou pelo Centro de Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (22), ficou assustado com a fumaça provocada pelo princípio de um incêndio em um restaurante. As chamas saíam da chaminé da churrascaria, localizada na Avenida Cassiano Castelo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o excesso de material acumulado na tubulação da chaminé pode ser a causa do incêndio, que começou por volta de 9 horas. O restaurante ainda estava fechado e ninguém ficou ferido.
Ainda segundo os bombeiros, o fogo foi contido em menos de meia hora.
Incêndio em restaurante deixa Centro de Colatina cheio de fumaça