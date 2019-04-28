Incêndio atinge parque industrial da Imetame Metalmecânica em Aracruz

A informação foi confirmada pelo Gazeta Online por volta das 11h30 deste domingo (28) com o coordenador da Defesa Civil Municipal Daniel Rocha dos Santos. Segundo o coordenador, o fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e não há registro de feridos.

Procurado pela reportagem do Gazeta Online , o diretor da empresa, Gilson Pereira, confirmou que não há vítimas no incêndio. Na tarde deste domingo, a empresa emitiu uma nota sobre o caso. Veja abaixo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na área de uma empresa de metalmecânica, por volta das 10h deste domingo, em Aracruz. O incêndio atingiu a área do almoxarifado central da empresa, onde eram armazenados produtos químicos, como cola e plástico. As unidades de Aracruz e de Linhares do Corpo de Bombeiros estão no local e as chamas já foram controladas, sem risco de se espalharem por outras áreas da empresa. Não há registro de feridos.