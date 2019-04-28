Incêndio atinge parque industrial da Imetame Metalmecânica em Aracruz

Um incêndio atingiu o parque industrial da empresa Imetame Metalmecânica localizada em Aracruz, no Norte do Estado.
A informação foi confirmada pelo Gazeta Online por volta das 11h30 deste domingo (28) com o coordenador da Defesa Civil Municipal Daniel Rocha dos Santos. Segundo o coordenador, o fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e não há registro de feridos.
Fontes da colunista Beatriz Seixas, do Gazeta Online, informaram que o fogo atingiu a área do almoxarifado e que houve apenas perda material.
Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o diretor da empresa, Gilson Pereira, confirmou que não há vítimas no incêndio. Na tarde deste domingo, a empresa emitiu uma nota sobre o caso. Veja abaixo.
CORPO DE BOMBEIROS
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio na área de uma empresa de metalmecânica, por volta das 10h deste domingo, em Aracruz. O incêndio atingiu a área do almoxarifado central da empresa, onde eram armazenados produtos químicos, como cola e plástico. As unidades de Aracruz e de Linhares do Corpo de Bombeiros estão no local e as chamas já foram controladas, sem risco de se espalharem por outras áreas da empresa. Não há registro de feridos.