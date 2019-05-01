Idoso morre afogado em lagoa no interior de São Mateus

Um idoso de 63 anos morreu afogado em uma lagoa da Zona Rural de São Mateus, no Norte do Estado, durante a tarde desta terça-feira (30). Retirado da água e colocado de lado, Ademar Andrade dos Santos estava rodeado por familiares, quando os bombeiros chegaram ao local e constataram o falecimento.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não havia marcas de agressões na vítima, que apresentava claros sinais de afogamento. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, outra cidade da região Norte. A lagoa fica em uma propriedade particular.