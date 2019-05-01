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Norte do ES

Idoso morre afogado em lagoa no interior de São Mateus

Ademar Andrade dos Santos, de 63 anos, faleceu na tarde desta terça-feira (30)

Publicado em 

01 mai 2019 às 14:47

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 14:47

SML de Linhares Crédito: Brunela Alves | Arquivo | Gazeta Online
Um idoso de 63 anos morreu afogado em uma lagoa da Zona Rural de São Mateus, no Norte do Estado, durante a tarde desta terça-feira (30). Retirado da água e colocado de lado, Ademar Andrade dos Santos estava rodeado por familiares, quando os bombeiros chegaram ao local e constataram o falecimento.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não havia marcas de agressões na vítima, que apresentava claros sinais de afogamento. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, outra cidade da região Norte. A lagoa fica em uma propriedade particular.

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