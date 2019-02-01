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Norte do ES

Homem morre afogado ao tentar buscar garrafa de bebida

Vítima e amigo bebiam enquanto nadavam em represa de Conceição da Barra

Publicado em 

01 fev 2019 às 18:13

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 18:13

Corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves | Arquivo
Uma brincadeira acabou em tragédia em Conceição da Barra, no Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (31). Na represa em que se refrescavam, três amigos começaram a brincar de arremessar a garrafa de bebida alcoólica que consumiam para recuperá-la em seguida. Em uma dessas buscas, no entanto, Henrique Cardoso do Nascimento, de 27 anos, não voltou.
Segundo depoimento de Leilton Xavier Pereira, um dos amigos que estavam com a vítima no local, Henrique mergulhou e demorou para retornar à superfície. Com o passar de alguns minutos, ele e o terceiro colega, identificado apenas pelo apelido de “Pikachu”, desconfiaram que algo de errado pudesse ter acontecido, ficaram com medo de entrar na água e resolveram chamar a Polícia Militar.
Homem morre afogado ao tentar buscar garrafa de bebida
> Pai morre afogado ao tentar salvar filhos
Chegando à represa que fica no início da estrada que liga o distrito de Braço do Rio ao Assentamento Cem Alqueires, os policiais avistaram uma aglomeração de pessoas. A PM, então, acionou os bombeiros, que com a ajuda de dois guarda-vidas conseguiram resgatar o corpo do fundo da represa e levá-lo para a margem.
Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e que o corpo de Henrique Cardoso do Nascimento foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Colatina, no Noroeste do Estado.
> Homem morre afogado durante brincadeira no Caparaó

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