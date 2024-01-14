Homem de 41 anos morre afogado em lagoa de Nova Venécia

Um homem de 41 anos morreu após se afogar na Lagoa do Macaco, no município de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como André Rocha dos Santos.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de busca a afogado no bairro Aeroporto, por volta das 15 horas. No local, os militares foram informados que um homem estaria alcoolizado e decidiu entrar na água, em um local onde a profundidade média é de três metros. Ao tentar retornar à margem, submergiu e não foi mais visto. A equipe local realizou buscas submersas e acionou a equipe de mergulho. O homem foi encontrado sem vida, submerso, por volta das 22 horas. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo.