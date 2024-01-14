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Afogamento

Homem de 41 anos morre afogado em lagoa de Nova Venécia

Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que a vítima estaria alcoolizada quando entrou na água e não conseguiu voltar
Amabily Caliman

Amabily Caliman

Publicado em 

14 jan 2024 às 17:22

Publicado em 14 de Janeiro de 2024 às 17:22

Imagem aérea de Nova Venécia
Imagem aérea de Nova Venécia Crédito: Prefeitura de Nova Venécia
Um homem de 41 anos morreu após se afogar na Lagoa do Macaco, no município de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (13). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como André Rocha dos Santos.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para ocorrência de busca a afogado no bairro Aeroporto, por volta das 15 horas. No local, os militares foram informados que um homem estaria alcoolizado e decidiu entrar na água, em um local onde a profundidade média é de três metros. Ao tentar retornar à margem, submergiu e não foi mais visto. A equipe local realizou buscas submersas e acionou a equipe de mergulho. O homem foi encontrado sem vida, submerso, por volta das 22 horas. A Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo.
A Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado, e posteriormente, liberado para os familiares.

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