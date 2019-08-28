Água para agricultura só em três dias por semana em cidades do ES

Seca na Rio Santa Joana, em Colatina Crédito: Wando Fagundes/TV Gazeta Norte

Colatina, Itarana e Itaguaçu, no Noroeste do Estado; e Afonso Cláudio, na Região Serrana. A partir desta quarta-feira (28), cerca de 440 agricultores só poderão captar água e irrigar as plantações em três dias por semana. As consequências do período de seca chegaram a mais quatro cidades do Espírito Santo:, nodo Estado; e, na Região Serrana. A partir desta quarta-feira (28), cerca de 440 agricultores só poderão captar água e irrigar as plantações em três dias por semana.

Agerh) por causa do estado considerado crítico da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana, que engloba áreas destes quatro municípios. Assim, o uso da água será permitida apenas entre as 18h e 6h, em dias alternados. Aos domingos, a captação e a irrigação estão vedadas. O sistema de rodízio foi definido pela Agência Estadual de Recursos Hídricos () por causa do estado considerado crítico da Bacia Hidrográfica do, que engloba áreas destes quatro municípios. Assim, o uso da água será permitida apenas entre as 18h e 6h, em dias alternados. Aos domingos, a captação e a irrigação estão vedadas.

Mapa mostra a área afetada pela seca no Rio Santa Joana Crédito: Divulgação | Agerh

- Colatina e Itaguaçu:

permitido às terças-feiras, quintas-feiras e sábados

- Afonso Cláudio e Itarana: permitido às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

De acordo com a resolução, a restrição vale para recursos hídricos superficiais e subterrâneos de todo o manancial do Rio Santa Joana. No entanto, embora possa gerar preocupações, vale ressaltar que o atual sistema de rodízio não afeta as captações que tem como objetivo o abastecimento humano e a dessedentação animal.

MPES), que tomará as medidas judiciais cabíveis a cada caso. Para que a medida seja cumprida pelas centenas de agricultores, a Agerh realizará fiscalizações e notificará administrativamente os responsáveis pelas irregularidades. O nome deles também será enviado para o Ministério Público do Espírito Santo (), que tomará as medidas judiciais cabíveis a cada caso.

A SITUAÇÃO DOS AGRICULTORES EM SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ

Santa Teresa e São Roque do Canaã já estão desde o início de agosto sob rodízio de captação de água para irrigação, que afeta cerca de 520 produtores rurais. A Agerh ainda está definindo se o sistema continuará em setembro. Se sim, um novo calendário será divulgado. Afetados pela escassez hídrica do Rio Santa Maria do Doce, os municípios dee São Roque do Canaã já estão desde o início de agosto sob rodízio de captação de água para irrigação, que afeta cerca de 520 produtores rurais. A Agerh ainda está definindo se o sistema continuará em setembro. Se sim, um novo calendário será divulgado.

RACIONAMENTO GERAL AGRAVADO EM SÃO ROQUE DO CANAÃ

pessoas terão água na torneia em apenas um dia, a cada três. Depois de mais de dois meses de racionamento, a população de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, passou a sofrer com um sistema de rodízio ainda mais severo. Nesta semana, a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) anunciou que as

O ABASTECIMENTO EM COLATINA

Diretor do Sanear (Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento), Daniel Dalla Favarato garantiu que a vazão do Rio Doce se encontra excelente para o período de estiagem. “Com 1,10m de nível, a única coisa que estamos precisando fazer é abrir canais para realizar a captação de água, por causa dos bancos de areia”, explicou.