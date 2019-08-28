Água para agricultura só em três dias por semana em cidades do ES

As consequências do período de seca chegaram a mais quatro cidades do Espírito Santo: Colatina, Itarana e Itaguaçu, no Noroeste do Estado; e Afonso Cláudio, na Região Serrana. A partir desta quarta-feira (28), cerca de 440 agricultores só poderão captar água e irrigar as plantações em três dias por semana.
O sistema de rodízio foi definido pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) por causa do estado considerado crítico da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana, que engloba áreas destes quatro municípios. Assim, o uso da água será permitida apenas entre as 18h e 6h, em dias alternados. Aos domingos, a captação e a irrigação estão vedadas.
- Colatina e Itaguaçu:
permitido às terças-feiras, quintas-feiras e sábados
- Afonso Cláudio e Itarana: permitido às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
De acordo com a resolução, a restrição vale para recursos hídricos superficiais e subterrâneos de todo o manancial do Rio Santa Joana. No entanto, embora possa gerar preocupações, vale ressaltar que o atual sistema de rodízio não afeta as captações que tem como objetivo o abastecimento humano e a dessedentação animal.
Para que a medida seja cumprida pelas centenas de agricultores, a Agerh realizará fiscalizações e notificará administrativamente os responsáveis pelas irregularidades. O nome deles também será enviado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que tomará as medidas judiciais cabíveis a cada caso.
A SITUAÇÃO DOS AGRICULTORES EM SANTA TERESA E SÃO ROQUE DO CANAÃ
Afetados pela escassez hídrica do Rio Santa Maria do Doce, os municípios de Santa Teresa e São Roque do Canaã já estão desde o início de agosto sob rodízio de captação de água para irrigação, que afeta cerca de 520 produtores rurais. A Agerh ainda está definindo se o sistema continuará em setembro. Se sim, um novo calendário será divulgado.
RACIONAMENTO GERAL AGRAVADO EM SÃO ROQUE DO CANAÃ
Depois de mais de dois meses de racionamento, a população de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, passou a sofrer com um sistema de rodízio ainda mais severo. Nesta semana, a Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento) anunciou que as pessoas terão água na torneia em apenas um dia, a cada três.
O ABASTECIMENTO EM COLATINA
Diretor do Sanear (Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento), Daniel Dalla Favarato garantiu que a vazão do Rio Doce se encontra excelente para o período de estiagem. “Com 1,10m de nível, a única coisa que estamos precisando fazer é abrir canais para realizar a captação de água, por causa dos bancos de areia”, explicou.
Ainda de acordo com ele, embora atualmente não haja nenhuma área de Colatina atendida por caminhões-pipa, o uso racional da água continua sendo essencial. “Economizar é sempre muito importante, mesmo em períodos fartos de chuvas, porque a água é nosso bem mais precioso, e acho que a população tem tido essa consciência”, defendeu.