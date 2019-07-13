Água Doce do Norte fica sem energia após carro bater em poste na ES 080

Uma colisão nadeixou a cidade de Água Doce do Norte, nado Estado, sem luz na noite dessa quinta-feira (11). Ao ser ofuscado com as luzes do giroflex de uma ambulância, o motorista de um carro popular branco perdeu o controle do veículo, rodou na pista e bateu em um poste de distribuição de energia, que ficou tombado sobre a rodovia.