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ES 257

Forte temporal destelha casas e interdita rodovia em Aracruz

Vídeos da tempestade impressionam; quedas de árvores na ES 257 provocaram interdição da rodovia

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 20:08

Publicado em 

03 abr 2019 às 20:08
Casa ficou destelhada em Aracruz Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um temporal com fortes ventos e chuva e granizo causou estragos em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (3). De acordo com a Defesa Civil, a tempestade destelhou casas na comunidade de Grapuama e derrubou muitas árvores, incluindo as que estão atravessadas na ES 257, que liga o município a Ibiraçu, também no norte do Estado.
A estrada encontra-se totalmente interditada para o trabalho de corte e retirada das árvores que caíram na altura do quilômetro 6, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual. A chuva teria começado por volta das 15h30 e durado entre 15 e 20 minutos. Abaixo, é possível ver fotos e vídeos dos prejuízos causados pelo temporal, justamente na data de aniversário da cidade.
Em uma das filmagens é possível ver o telhado de uma oficina localizada no bairro Itaputera sendo levado pelos fortes ventos. Já dois registros fotográficos mostram a cobertura do estacionamento do Shopping Oriundi, no centro da cidade, caída sobre os carros. Ao todo, o pátio do estabelecimento tem capacidade para 400 veículos.
De acordo com a Prefeitura de Aracruz, há ainda alguns bairros da cidade que estão sem energia elétrica, e a via que liga a sede do município ao distrito de Guaraná também está com o acesso comprometido. Até o momento, apesar dos inúmeros estragos, não há registros de desabrigados ou desalojados.
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