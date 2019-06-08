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Criança em cadeirinha

Família sobrevive após carro sair da pista e capotar em Colatina

Na condução do veículo, pai perdeu o controle em uma curva acentuada em Colatina; mãe também estava no carro

Publicado em 08 de Junho de 2019 às 12:27

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

08 jun 2019 às 12:27
Veículo ficou completamente destruído, após capotar em ribanceira ao lado da ES 341, em Colatina Crédito: Divulgação | PM
Um capotamento na noite desta sexta-feira (7), na altura do km 21 da ES 341, em Colatina, no Noroeste do Estado, quase terminou em tragédia. No veículo, que ficou destruído, estavam pai, mãe e uma criança sendo transportada em uma cadeirinha no banco de trás. Todos sofreram apenas escoriações leves.
A família seguia de Colatina para a cidade vizinha de Pancas, quando o pai perdeu o controle da direção em uma curva acentuada para a direita, por volta das 19h. Como consequência, o carro capotou em uma ribanceira e só parou a aproximadamente 100 metros da pista, em um pasto, no sentido contrário ao que trafegava.
Os três integrantes da família foram socorridos pelas próprias pessoas que passavam pelo local e levados a um pronto-socorro localizado no bairro IBC, em Colatina. Todas as informações foram passadas pela Polícia Militar. Contatados pelo Gazeta Online, o hospital particular preferiu não passar informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.
Família sobrevive após carro sair da pista e capotar em Colatina
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