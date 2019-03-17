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17 anos

Estudante morre afogado em cachoeira de Barra de São Francisco

Artenide Neto foi ao local com um grupo de amigos na manhã deste sábado (16). Eles entraram nas águas em um local raso, mas foram surpreendidos por um buraco

Publicado em 16 de Março de 2019 às 21:10

Publicado em 

16 mar 2019 às 21:10
Artenide Neto morreu afogado em um rio de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/Facebook
Um passeio entre amigos terminou em tragédia na manhã deste sábado (16), em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado. O estudante Artenide Neto, de 17 anos, morreu afogado na Cachoeira do Granito, localizada no distrito de Vila Paulista.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente foi com amigos ao local. Eles estavam às margens do rio e entraram em uma parte rasa. No entanto, foram surpreendidos por um buraco, onde Neto caiu e se afogou. O afogamento aconteceu às 11 horas. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 14h40.
Segundo informações da Polícia Militar, um dos amigos do estudante foi quem ligou pedindo socorro. Uma aeronave do NOTAer foi deslocada para o local, junto com uma equipe de resgate.
Cachoeira do Granito está localizada no interior de Barra de São Francisco Crédito: Marllone Gonavon
A Prefeitura de Barra de São Francisco informou que a cachoeira era um ponto turístico bastante frequentado, mas por conta de frequentes afogamentos, o local deixou de ser tão procurado.
FAMÍLIA
O adolescente é neto do pastor Artenide, da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Campo Novo. Informações preliminares indicam que o corpo deve ser velado na igreja liderada pelo avô. Artenide Neto estudava na Escola Viva de Barra de São Francisco. Colegas que estudavam com ele fizeram uma homenagem no auditório do colégio na noite deste sábado, com um momento de oração para a família e amigos.

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