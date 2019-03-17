Estudante morre afogado em cachoeira de Barra de São Francisco

Artenide Neto morreu afogado em um rio de Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/Facebook

Um passeio entre amigos terminou em tragédia na manhã deste sábado (16), em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado. O estudante Artenide Neto, de 17 anos, morreu afogado na Cachoeira do Granito, localizada no distrito de Vila Paulista.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o adolescente foi com amigos ao local. Eles estavam às margens do rio e entraram em uma parte rasa. No entanto, foram surpreendidos por um buraco, onde Neto caiu e se afogou. O afogamento aconteceu às 11 horas. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 14h40.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos amigos do estudante foi quem ligou pedindo socorro. Uma aeronave do NOTAer foi deslocada para o local, junto com uma equipe de resgate.

Cachoeira do Granito está localizada no interior de Barra de São Francisco Crédito: Marllone Gonavon

A Prefeitura de Barra de São Francisco informou que a cachoeira era um ponto turístico bastante frequentado, mas por conta de frequentes afogamentos, o local deixou de ser tão procurado.

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