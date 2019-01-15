ES 137 volta a ser interditada para transbordo de carga de gás

Transbordo de carga de caminhão de gás causa nova interdição na ES 137 Crédito: Defesa Civil de São Gabriel da Palha

A Rodovia ES 137, que liga São Gabriel da Palha a Nova Venécia, voltou a ser interditada nos dois sentidos na manhã desta terça-feira (15). A via foi fechada na tarde de segunda-feira (14), depois que uma carreta carregada com gás de cozinha parou no local por conta de um problema mecânico que causou o vazamento da carga. Por volta de 23 horas, a estrada chegou a ser liberada em meia pista, mas ao amanhecer foi fechada novamente para o transbordo do gás para outro caminhão.

De acordo com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, o transbordo demora cerca de cinco horas. Por motivo de segurança, a pista ficará fechada por todo esse período. Por volta de 8 horas, a rodovia já foi fechada para o início dos trabalhos.

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FALHA MECÂNICA

O caminhão seguia pela ES 137 para Nova Venécia quando teria perdido uma peça durante o trajeto, o que provocou o vazamento do gás, segundo a PM. O motorista percebeu que a carga estava vazando e parou o veículo às margens da rodovia. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar estiveram no local para fazer a interdição da via e garantir a segurança.

OPÇÃO PARA OS MOTORISTAS

Enquanto a pista estiver fechada, a opção para os motoristas é uma estrada de terra que liga o distrito de Vila Fartura, em São Gabriel da Palha, à pista de acesso a Vila Valério. São cerca de 15 quilômetros. No entanto, a Defesa Civil informou que um caminhão-pipa passou na estrada para apagar a poeira e a via está em boas condições.