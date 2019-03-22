Erosão e destruição na praia de Barra Nova em São Mateus

Maré alta em Barra Nova leva medo e preocupação para moradores Crédito: Internauta

São Mateus, no Norte do Estado, tem deixado os moradores preocupados. Com o avanço da água, propriedades, árvores e até uma construção já foi derrubada pela força das ondas. Um vídeo registrado nesta quinta-feira (21) mostra o exato momento em que uma obra vai ao chão. Ninguém ficou ferido. O avançado estado de erosão e o mar agitado no balneário de Barra Nova, em, no, tem deixado os moradores preocupados. Com o avanço da água, propriedades, árvores e até uma construção já foi derrubada pela força das ondas. Um vídeo registrado nesta quinta-feira (21) mostra o exato momento em que uma obra vai ao chão. Ninguém ficou ferido.

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Moradores contaram que algumas famílias, com medo, já começaram a deixar as residências. Em um outro vídeo é possível ver que o mar já se aproxima de uma casa, ficando a pouco menos de cinco metros de distância.

A pescadora Célia Mara Bastos mora na Bahia e ficou sabendo da erosão na praia por telefone. Ela era dona de uma pousada no balneário e possui terrenos comprados como investimento no local. “Nós tínhamos uma pousada aqui e um terreno que foi comprado como investimento pelo meu filho. Antigamente era o estacionamento da pousada e mais à frente funcionava uma quadra de vôlei e futvôlei. É um desastre acontecer isso”, lamenta.

Outros moradores também relataram o medo de permanecer na região como é o caso da doméstica Fabíola Tomaz: “Eu tenho medo de dormir e acordar cheio de água dentro de casa. O povo fica muito assustado vendo a hora de a água chegar até nossas casas. É muito difícil”, comenta o pescador Fidélis Coelho dos Santos.

O Corpo de Bombeiros está monitorando a área e agindo preventivamente para evitar danos ainda maiores para os moradores. “Durante a semana houve uma erosão muito grande, então as árvores que nós acreditamos que vá cair e as que já estão em risco, nós estamos tentando cortá-las para evitar outros tipos de danos nas residências próximas”, explica o Aspirante Fernando.