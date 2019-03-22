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Erosão e destruição na praia de Barra Nova em São Mateus

Vídeo mostra o exato momento em que força da onda derruba construção

Publicado em 

22 mar 2019 às 20:20

Publicado em 22 de Março de 2019 às 20:20

Maré alta em Barra Nova leva medo e preocupação para moradores Crédito: Internauta
O avançado estado de erosão e o mar agitado no balneário de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Estado, tem deixado os moradores preocupados. Com o avanço da água, propriedades, árvores e até uma construção já foi derrubada pela força das ondas. Um vídeo registrado nesta quinta-feira (21) mostra o exato momento em que uma obra vai ao chão. Ninguém ficou ferido.
VEJA VÍDEO
 
Moradores contaram que algumas famílias, com medo, já começaram a deixar as residências. Em um outro vídeo é possível ver que o mar já se aproxima de uma casa, ficando a pouco menos de cinco metros de distância.
A pescadora Célia Mara Bastos mora na Bahia e ficou sabendo da erosão na praia por telefone. Ela era dona de uma pousada no balneário e possui terrenos comprados como investimento no local. “Nós tínhamos uma pousada aqui e um terreno que foi comprado como investimento pelo meu filho. Antigamente era o estacionamento da pousada e mais à frente funcionava uma quadra de vôlei e futvôlei. É um desastre acontecer isso”, lamenta.
Outros moradores também relataram o medo de permanecer na região como é o caso da doméstica Fabíola Tomaz: “Eu tenho medo de dormir e acordar cheio de água dentro de casa. O povo fica muito assustado vendo a hora de a água chegar até nossas casas. É muito difícil”, comenta o pescador Fidélis Coelho dos Santos.
O Corpo de Bombeiros está monitorando a área e agindo preventivamente para evitar danos ainda maiores para os moradores. “Durante a semana houve uma erosão muito grande, então as árvores que nós acreditamos que vá cair e as que já estão em risco, nós estamos tentando cortá-las para evitar outros tipos de danos nas residências próximas”, explica o Aspirante Fernando.
A Prefeitura de São Mateus também monitora o balneário e iniciou obras para a abertura de um novo canal para diminuir o avanço das águas do mar. “A Secretaria de Obras já tem maquinário no local, já está fazendo uma intervenção que é a abertura de uma nova boca de barra para impedir que a água avance ainda mais”, ressaltou a secretária de Meio Ambiente, Christiani Rampinelli.

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